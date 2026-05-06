bankpápatom mccarthyvatikán
Élet-Stílus

Halló, itt a pápa! – felhívta a bankját XIV. Leó, rátette az ügyintéző a telefont

(FILES) Pope Leo XIV reacts at the end of a general audience at St. Peters square in the Vatican on July 30, 2025. On May 8, 2025, Robert Francis Prevost became the first North American pope under the name Leo XIV. In one year, he distinguished himself by a prudent and measured style, a strong social sensitivity and a firm desire to unify the Church. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
Alberto PIZZOLI / AFP
24.hu
2026. 05. 06. 19:00
(FILES) Pope Leo XIV reacts at the end of a general audience at St. Peters square in the Vatican on July 30, 2025. On May 8, 2025, Robert Francis Prevost became the first North American pope under the name Leo XIV. In one year, he distinguished himself by a prudent and measured style, a strong social sensitivity and a firm desire to unify the Church. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
Alberto PIZZOLI / AFP
Még Isten földi helytartójának életét is meg tudja keseríteni a bürokrácia.

Körülbelül két hónappal azután, hogy a Chicagóban született Robert Francis Prevost bíborost megválasztották pápának, felhívta az otthoni bankját, hogy megváltoztassa telefonszámát és címét – mesélte a New York Times beszámolója szerint közeli barátja, Tom McCarthy tiszteletes a múlt héten az illinois-i Naperville-ben tartott katolikus összejövetelen.

Robert Prevostként mutatkozott be, és helyesen válaszolt is az ügyintézőnek a biztonsági kérdésekre, de az azt mondta neki, hogy az adatok megváltoztatásához sajnos személyesen is be kell fáradnia a bankfiókba.

XIV. Leó azt mondta, hogy ez nem igazán lehetséges, kezdett mérgelődni, és mondta is a bank alkalmazottjának, hogy hát az ilyen esetekre adta meg a biztonsági kérdéseket, amelyekre helyes választ is adott.

Az ügyintéző elnézést kért, de mondta, hogy nem tehet semmit, mire a római katolikus egyház feje taktikát váltott.

Számítana valamit, ha azt mondanám, én vagyok Leó pápa?

– mire az ügyintéző rácsapta a telefont.

Elrendeződött az ügy

A lap megkeresésére válaszul a Vatikán szóvivője nem reagált azonnal, de McCarthy nekik is megerősítette a közösségi médiában terjedő videóban elhangzottakat.

A pap, aki az 1980-as évek óta ismeri a jelenlegi pápát – mindketten Chicago és környéke munkásnegyedeiben nőttek fel, illetve Ágoston-rendiek – és már volt is nála a Vatikánban, azt is elmondta, hogy egy másik pap – aki ismeri a bank igazgatóját – közbenjárásával intézték el az ügyet.

Azt nem tudni, mit gondol az ügyintéző, mióta megtudta, hogy nem szórakoztak vele, de

El tudod képzelni, hogy úgy ismernek majd, mint azt a nőt, aki rácsapta a kagylót a pápára?

– kérdezte viccelődve McCarthy.

Kapcsolódó
Új ellenséget talált magának Trump: Isten földi helytartóját
Az amerikai elnök kikelt XIV. Leó pápa ellen, hogy miért, azt Feledy Botonddal veséztük ki.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ross dokitól Batmanig és a kávéreklámokig – 65 éves lett George Clooney
Medián: Bíróság elé állítaná Orbán Viktort a magyarok kétharmada
12 ezer fotót tettek közzé a NASA történelmi holdmissziójáról: mutatjuk a legjobbakat
NKA-ügy: Pataky Attila „napfényben utazó jövendőt” prognosztizált a pályázatában, a fia még ennél is tovább ment
Rogán korábbi propagandagyárosa: Balásy Gyula talán élete első valóban önálló döntését hozta meg
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik