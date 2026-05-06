Halló, itt a pápa! – felhívta a bankját XIV. Leó, rátette az ügyintéző a telefont

Körülbelül két hónappal azután, hogy a Chicagóban született Robert Francis Prevost bíborost megválasztották pápának, felhívta az otthoni bankját, hogy megváltoztassa telefonszámát és címét – mesélte a New York Times beszámolója szerint közeli barátja, Tom McCarthy tiszteletes a múlt héten az illinois-i Naperville-ben tartott katolikus összejövetelen.

Robert Prevostként mutatkozott be, és helyesen válaszolt is az ügyintézőnek a biztonsági kérdésekre, de az azt mondta neki, hogy az adatok megváltoztatásához sajnos személyesen is be kell fáradnia a bankfiókba.

XIV. Leó azt mondta, hogy ez nem igazán lehetséges, kezdett mérgelődni, és mondta is a bank alkalmazottjának, hogy hát az ilyen esetekre adta meg a biztonsági kérdéseket, amelyekre helyes választ is adott.

Az ügyintéző elnézést kért, de mondta, hogy nem tehet semmit, mire a római katolikus egyház feje taktikát váltott.

Számítana valamit, ha azt mondanám, én vagyok Leó pápa?

– mire az ügyintéző rácsapta a telefont.

Elrendeződött az ügy

A lap megkeresésére válaszul a Vatikán szóvivője nem reagált azonnal, de McCarthy nekik is megerősítette a közösségi médiában terjedő videóban elhangzottakat.

A pap, aki az 1980-as évek óta ismeri a jelenlegi pápát – mindketten Chicago és környéke munkásnegyedeiben nőttek fel, illetve Ágoston-rendiek – és már volt is nála a Vatikánban, azt is elmondta, hogy egy másik pap – aki ismeri a bank igazgatóját – közbenjárásával intézték el az ügyet.

Azt nem tudni, mit gondol az ügyintéző, mióta megtudta, hogy nem szórakoztak vele, de

El tudod képzelni, hogy úgy ismernek majd, mint azt a nőt, aki rácsapta a kagylót a pápára?

– kérdezte viccelődve McCarthy.