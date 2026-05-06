Szatmáry Kristóf: „Ki a f@sz ez a Balásy?”

Dühösek vagyunk – kezdte indulatos Facebook-bejegyzését a parlamentből távozó fideszes Szatmáry Kristóf, aki Balásy Gyula NER-es nagyvállalkozó hét elején adott interjújára reagált.

Mint arról lapunk is beszámolt, Balásy Gyula, aki az utóbbi ciklusokban a Fidesz-kormányok kommunikációs- és plakátkampányainak megvalósításáért volt felelős cégei által – melyekből az állami megrendeléseknek köszönhetően 92 milliárd forint osztalékot vett ki 2017 óta –, hétfőn a Kontroll stúdiójában pityeregve jelentette be, hogy felajánlja az államnak a kommunikációs tevékenységet végző cégcsoportját, valamint a vagyonkezelőkben lévő pénzei jelentős részét is.

A lépésről a Fidesz holdudvarának több szereplője is elmondta már a véleményét – ki államcsínyt emleget, ki az egész választási vereséget rákente a milliárdosra. Szatmáry Kristóf szintén nem vette jónéven Balásy bejelentését. A húsz év után az országgyűlésből távozó fideszes politikus arról értekezett: egy választási vereség után az ember mindig haragszik egy kicsit saját magára, ugyanúgy másokra is, most viszont valódi dühöt érez.

Ki a f@sz ez a Balásy? 33 éve vagyok Fidesz-tag, 20 évig voltam képviselő, voltam államtitkár stb., de ezzel a csávóval szerintem sosem találkoztam. Olvastam róla, de soha, sehol nem láttam ott, ahol a mieink megfordultak. Nem voltam vele közös buliban, partin vagy mit tudom én, hol. Most meg jön, és elérzékenyülten, minden sztereotípiát megerősítve coming outol, vagy tudom is én, mit csinál. De a lényeg, hogy »ránk« hivatkozik

–írja Szatmáry, aki ha nem is találkozott soha Balásyval, azt azért olvashatta az évek során a hírekben, hogy Rogán Antal egyik korábbi legfontosabb emberéről van szó, aki nélkül nem lettek volna tele olyan plakátokkal az országok, amilyenekhez az elmúlt ávtizedben hozzászokhattunk. Szatmáry ugyanakkor ennél is tovább megy, mert állítása szerint tegnap megkérdezte a kerületi Fidesz-gyűlésen összegyűlt 150 embert, hogy közülük tudja-e bárki, hogy kicsoda Balásy Gyula, de mindneki tanácstalan volt.

Olyan, mint Columbo felesége. Hallani hallották a nevét, de látni senki sem látta. Hol volt ez az ember, amikor dolgozni kellett? Hol volt, amikor szembe kellett nézni a választókkal? Amikor pultoztunk, vagy csak csináltuk, amit kellett? Most meg mintha direkt ártani akarna annak a közösségnek, amelyhez »állítólag« tartozik

–írta indulatosan a leköszönő képviselő, aki a tiszásoknak ezen a ponton külön megüzente: „Ennek az embernek semmi köze nincs hozzánk.” Bejegyzését pedig azzal zárta, szerinte ez csak egy óriási színjáték lehet, és előfordulhat, hogy valakiket tényleg nagyon átvertek.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Szatmáry Kristóf Budapest 14-es választókerületében indult, ahol több mint harminc százalékkal, nagyon kikapott a Tisza Párt jelöltjétől, Szabó Alexandrától. Szintén ebben a választókerületben indult volna regnáló képviselőként Vajda Zoltán, aki 2022-ben még az ellenzéki összefogás színeiben szerzett mandátumot. Ő azonban néhány héttel április 12-e előtt visszalépett a tiszás jelölt javára, amit lapunknak adott nyilatkozatában azzal indokolt, hogy Szatmáry Kristófot bűnözőnek tartja, célja pedig az volt, hogy az ő politikai karrierje véget érjen.

Szatmáry a Fidesz listáján 69. volt, ami nem ért bejutó helyet az Országgyűlésbe, és a nagy átrendezések után sem jutott végül mandátumhoz.

Nem Szatmáry Kristóf az első, aki úgy haragszik egy, a NER uralkodása alatt magát irdatalanul megszedő emberre, hogy állítása szerint semmilyen kapcsolata nincs vele. Még a választás előtt Kocsis Máté mondta azt Matolcsy Ádámról, hogy nem szeretnék őt és az ügyeit púpként cipelni a hátukon. „Magyarázkodnom kell egy olyan ember miatt, akit Matolcsy Ádámnak hívnak, és akit a büdös életben nem láttam. Nem tagja a Fidesznek, nem tagja a KDNP-nek, nem jár a köreinkben. Én nem tudom, kicsoda” – érvelt ismerősen Kocsis, aki párttársával ellentétben tagja lesz a következő Országgyűlésnek is.