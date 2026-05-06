Egy fideszes önkormányzati képviselő is gyűjtött aláírást a „kamu” Magyar Péternek

A Fidesz–KDNP egyik sárvári önkormányzati képviselője is gyűjtött aláírásokat Magyar Péter független jelölt számára, aki Vas 02-es egyéni választókörzetben indult – erősítette meg az ugytudjuk.hu információit az akkor még kormánypárti politikus.

A Sárváron indult Magyar Péterről írtunk korábban: a függetlenként induló jelöltet valójában kőkemény fideszesnek ismerik a környéken, indulása is a Fidesznek kedvezhetett, mivel a figyelmetlen szavazók összekeverhették a Tisza Párt listavezetőjével.

Varga Károly a hírportálnak azt mondta, személyes ismeretség fűzi a jelölthöz, amely korábbi sportolói kapcsolatra vezethető vissza, és ezért segített az ajánlások összegyűjtésében. Azt nem tudta megmondani, pontosan hány aláírást szerzett, de állítása szerint minden általa gyűjtött ajánlás valós személyektől származott, valós adatokkal.

Varga számít a rendőrség megkeresésére

A rendőrség a választás, népszavazás, népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűntett gyanúja miatt nyomozást is indított, és április elején lefoglalta a helyi választási iroda páncélszekrényében őrzött ajánlások közül azokat, amelyeket Magyar Péter (független), Deák Gábor (DK), és Salis Julien Priscilla (NÉP) jelöltek adtak le.

Varga Károly azt mondta, őt még nem hallgatták ki tanúként, de mivel gyűjtötte az aláírásokat, számít rá, hogy keresni fogja a rendőrség.

Vas 02-ben a fideszes Ágh Péter nyerte el az egyéni mandátumot 25 700 szavazattal, tőle mindössze 248 szavazattal maradt le a tiszás Strompová Viktória, aki a listás helyezése miatt így is beülhet a parlamentben. A „kamu” Magyar Péter 909 szavazatot kapott.

Ugyancsak a választással kapcsolatos hír, hogy egy volt fideszes önkormányzati képviselő belső megaláztatásról és zsarolásról beszélt, míg Dunaújvárosban választási csalás gyanúja miatt bilincsben vittek el egy férfit.