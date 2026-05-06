Évekkel ezelőtt Kocsis Tibor is mentorjelölt volt az X-Faktorban – ezért nem lett végül zsűritag

Kocsis Tibor annak idején több tehetségkutatóban is szerencsét próbált: jelentkezett a Megasztárba és a Csillag Születikbe, 2011-ben pedig az X-Faktorban is bemutatkozott a nézőknek, amit meg is nyert. Az énekes nemrég a Blikk-kel beszélgetett Az ördög Pradát visel 2. részének premierjén, ahol egyebek mellett elárulta, hogy eljátszott már a gondolattal, hogyan viselkedne zsűritagként egy tehetségkutatóban.

Őszinte lennék, és az őszinteség az néha kemény. Nagyon sok olyan műsort láttunk már, ahol nem nagyon lehet puhának lenni, mert ez egy kemény világ. A divatvilág és a showbusiness kemény, az a csillogás, amit egy ilyen tehetségkutató magával hoz, egyáltalán nem fedi a valóságot, ami utána következik. Nagyjából megedz az életre, de az igazi pofonok utána jönnek. Szerintem ha valaki kap egy pofont, ami adott esetben egy jogos pofon, akkor lehet, hogy az a helyén van. Én is megkaptam annak idején a magam pofonjait, utólag hálás is vagyok értük, ott tud az ember azzal szembesülni, hogy esetleg nem erre a pályára való, biztos, hogy a zsűrizés ebből a szempontból nehéz feladatkör

– magyarázta Kocsis.

Mint kiderült, évekkel ezelőtt volt mentor-castingon az X-Faktorban, de a válogató nem sült el túl jól a számára.

Akkor még nem voltam érett erre a feladatra. Abba a helyzetbe nehezen tudtam magam belehelyezni, hogy valakiről én mondjak ítéletet, de én is idősödtem azóta, már a 44. évemet taposom. Most már felelősségteljesebben tudnék egy ilyen szerepkört is eljátszani, úgy vélem, hogy izgalmas lenne!

– tette hozzá.

Megújul az X-Faktor stábja

Az RTL múlt hónapban jelentette be, hogy részben megújult zsűricsapattal érkezik majd az X-Faktor új évada. Majka és Gáspár Laci maradnak, Tóth Andi és Valkusz Milán helyére azonban új énekesek érkeznek: régi motorosként ByeAlex, mentor lesz továbbá Szigeti Zsófia, művésznevén Solére is.

Változás lesz a műsorvezetőknél is: Miller Dávid és Pápai Joci távoznak, helyüket Köllő Babett és Ember Márk veszi át a mikrofonok mögött.