Ukrán külügyminiszter a lefoglalt vagyon visszaadásáról: Világos határvonal az Orbán-rendszer és az új kormány között

Közleményt adott ki az ukrán külügyminiszter azzal kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij bejelentése szerint a magyar hatóságok szerdán visszaadták azt a pénzt és aranyat, amelyet márciusban foglaltak le két ukrán pénzszállítótól.

Andrij Szibiha azt mondta:

Üdvözlendő fejlemény az ukrán–magyar kapcsolatok normalizálása felé vezető úton. Köszönjük a magyar félnek, hogy megtette ezt a lépést. Az ellopott vagyon visszaszolgáltatása világos határvonalat húz az Orbán-rendszer jogsértő gyakorlata és az érkező új kormány konstruktív megközelítése között.

A tárcavezető hozzátette, hogy ezt Magyarország azon szándékának jeleként értékeli, hogy a két ország közötti kapcsolatokat kölcsönös tiszteleten és egészséges pragmatizmuson alapulva fejlesszék, és Kijev kész viszonozni ezt. Szibiha ezzel kapcsolatban várja a jövőbeni kapcsolatfelvételt Orbán Anita leendő külügyminiszterrel.

Magyar Péter, a következő magyar miniszterelnök nemrégiben bejelentette, hogy június elejére találkozót kezdeményez az ukrán elnökkel Kárpátalján.

A pénzszállító ügy előzményei

Március elején az M0-ás egyik benzinkútjánál csaptak le az ukrán pénzszállítókra a Terrorelhárítási Központ kommandósai. A NAV pénzmosás gyanújával indított eljárást, a hét pénzszállítót másnap délután toloncolták ki az országból Záhonynál.

A két pénzszállító jármű az osztrák Raiffeisen Bank International és az ukrán Oschadbank közötti nemzetközi szerződés alapján indult Bécsből Ukrajnába, szabályos vám- és fuvarokmányokkal. A magyar hatóságok azonban terrorellenes műveletként kezelték az esetet, és nagy erőkkel, páncélozott technikával vetették be a TEK-et a fegyvertelen ukrán dolgozók ellen.

A művelet részleteit csak napokkal később ismerte meg a nyilvánosság, amikor a férfiak – akiket az ukránok szerint 28 órán keresztül bilincsben tartottak – visszatértek Ukrajnába, miután a magyar hatóságok vádemelés vagy gyanúsítás nélkül kiutasították őket az ország területéről. Kijev ekkor kezdte meg jogi és diplomáciai lépéseit, és az ügy komoly diplomáciai konfliktust idézett elő Magyarország és Ukrajna között.

Az Oschadbank ügyvédje lapunknak korábban azt mondta, hogy a magyar hatóságok nem értesítették az ukrán bankot a lefoglalásról. A Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda a napokban azt is közölte, hogy április végén nyomozást rendeltek el az ukrán pénzszállítók jogellenes fogva tartása miatt.