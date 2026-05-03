Ez volt a futballvilág egyik legnagyobb tragédiája

A 20. század első felében az FC Torino nemcsak az olasz labdarúgás meghatározó együttese volt, hanem 1949 előtt számos rekordot állított fel. A „Bikák” csapata 1906-ban született meg, két évtizeddel később pedig – a Juventus ellen – már első bajnoki címét is megszerezte. A klub az 1942/43-as szezontól fogva 1949-ig sorozatban ötször hódította el az olasz bajnoki címet (1944-ben és 1945-ben a második világháború miatt nem avattak bajnokot), és a torinóiak adták a nemzeti válogatott gerincét. Már tíz évvel a világbajnok brazil válogatott előtt a híres 4-2-4-es formációban játszottak, és stratégiájukkal inspiráló módon hatottak a hetvenes évek holland futballjára – írja a Rubicon.hu.

Az 1948/49-es szezonban három fordulóval a bajnokság vége előtt magabiztosan vezette a tabellát, amikor 1949. május 3-án a Torino együttese Lisszabonban barátságos mérkőzést játszott a Benficával. Másnap reggel egy Fiat G.212-es repülőgéppel indultak haza, útközben leszálltak Barcelonában, és csak délután értek Torino közelébe, ahol hatalmas vihar fogadta őket.

Leszállás előtt a pilótáknak alacsonyabbra kellett ereszkedniük, eközben ütközött a gép a Superga hegyen álló bazilikának.

A fedélzeten tartózkodó 18 játékos, az edzők és a menedzserek mind életüket vesztették, halálukkal gyakorlatilag egy pillanat alatt megsemmisült a világ akkori talán legjobb futballcsapata.

További érdekes történelmi témák a közelmúltból:

Nyilasok lőtték agyon a Vígszínház igazgatóját

„Borzalmas show-műsort” rendeztek Jézus kivégzéséből

Szenzációs lelet: a honfoglaló elit három tagját találták meg Akasztón

Rablóbandákat szabadítottak Magyarországra az oszmánok