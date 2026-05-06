enszjindallaeokostelefonszankció
Tech

Észak-Korea bemutatta az új, állítólag saját gyártású okostelefonjait

észak-korea, okostelefon, phenjan
KIM Won Jin / AFP
Észak-koreai okostelefonok egy phenjani bemutatón 2026 május 4-én.
admin Lányi Örs
2026. 05. 06. 11:19
észak-korea, okostelefon, phenjan
KIM Won Jin / AFP
Észak-koreai okostelefonok egy phenjani bemutatón 2026 május 4-én.

Sokak meglepetésére saját gyártású okostelefont mutatott be egy észak-koreai gyártó egy phenjani kiállításon – írja a France 24. Az állami média szerint „több mint 290 vállalkozás és társaság” képviseltette magát a kiállításon Észak-Koreából, Oroszországból, Kínából, Mongóliából, Svájcból és Thaiföldről, neveket azonban nem közöltek.

A phenjani nemzetközi kiállításon bemutatott Jindallae, vagyis Azálea nevű okostelefon több kínai okostelefonra, például a Xiaomi, a OnePlus és a Honor egyes mobiljaira is eléggé hasonlít.

Az eset azért különösen érdekes, mert a szakértők szerint az ország idejétmúlt gyártóbázissal rendelkezik, így sokan kételkednek abban, hogy tényleg belföldön gyártották volna a készülékeket.

észak-korea, okostelefon, phenjan
KIM Won Jin / AFP Észak-koreai okostelefonok egy phenjani bemutatón, 2026 május 4-én.

Kínai és orosz támogatás

A kínai telefonokkal fennálló hasonlóság minden bizonnyal nem véletlen, Martyn Williams Észak-Korea-szakértő ugyanis már 2024-es jelentésében arról írt, hogy a telefonokat kínai cégek gyártják, és csak átnevezik ezeket az észak-koreai piacra. Mindezt annak ellenére, hogy az ENSZ szankciói hivatalosan tiltják a mobiltelefon-hardverek Észak-Koreába történő importját az ország nukleáris programja miatt.

A gyártó a kapcsolattartás kényelmes módjaként emlegette a mobilt a polgárok számára, a teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy Észak-Korea 25 millió lakosának túlnyomó többsége nem fér hozzá a globális internethez, ehelyett telefonjaik egy szigorúan korlátozott országos intranethez csatlakoznak. A legfrissebb, 2022-es adatok szerint ugyanakkor legalább 6,35 millió telefon-előfizető van az országban.

A mobiltelefonok azt a célt is szolgálják, hogy az észak-koreai hatóságok könnyebben tudják megfigyelni a polgárokat.

A dél-koreai hatóságok a múlt hónapban kijelentették, hogy információik szerint Észak-Korea régóta haldokló gazdasága részben az Oroszországgal való kapcsolatok erősödésének köszönhetően talpra állt. Phenjan ugyanis csapatokat és lőszert küldött Moszkva ukrajnai inváziójának megsegítésére, ezért cserébe pedig gazdasági és technológiai támogatást nyújtanak az oroszok.

Kapcsolódó
Észak-Korea ellenségesebbé válik: orosz segítséggel gyorsítja Phenjan a katonai űrprogramját
Katonai műhold fellövésére alkalmas indítóállomást épít Észak-Korea, miután néhány éve már sikeresen Föld körüli pályára állított egy kémműholdat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Történelemérettségi: honfoglalás, görög–római építészet, középkori egyház
Balásy Gyula volt a rejtélyes „B.” a 2024-es gazdaglistán
Tudományos podcastet indít Varga Judit
Kvíz: megadunk pár fontos összetevőt, neked csak azt kell kitalálnod, melyik desszertről van szó
Tökélyre vitték a haszonmaximálást, most teljes a bizonytalanság a Balásy-birodalomban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik