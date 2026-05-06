Észak-Korea bemutatta az új, állítólag saját gyártású okostelefonjait

Sokak meglepetésére saját gyártású okostelefont mutatott be egy észak-koreai gyártó egy phenjani kiállításon – írja a France 24. Az állami média szerint „több mint 290 vállalkozás és társaság” képviseltette magát a kiállításon Észak-Koreából, Oroszországból, Kínából, Mongóliából, Svájcból és Thaiföldről, neveket azonban nem közöltek.

A phenjani nemzetközi kiállításon bemutatott Jindallae, vagyis Azálea nevű okostelefon több kínai okostelefonra, például a Xiaomi, a OnePlus és a Honor egyes mobiljaira is eléggé hasonlít.

Az eset azért különösen érdekes, mert a szakértők szerint az ország idejétmúlt gyártóbázissal rendelkezik, így sokan kételkednek abban, hogy tényleg belföldön gyártották volna a készülékeket.

Kínai és orosz támogatás

A kínai telefonokkal fennálló hasonlóság minden bizonnyal nem véletlen, Martyn Williams Észak-Korea-szakértő ugyanis már 2024-es jelentésében arról írt, hogy a telefonokat kínai cégek gyártják, és csak átnevezik ezeket az észak-koreai piacra. Mindezt annak ellenére, hogy az ENSZ szankciói hivatalosan tiltják a mobiltelefon-hardverek Észak-Koreába történő importját az ország nukleáris programja miatt.

A gyártó a kapcsolattartás kényelmes módjaként emlegette a mobilt a polgárok számára, a teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy Észak-Korea 25 millió lakosának túlnyomó többsége nem fér hozzá a globális internethez, ehelyett telefonjaik egy szigorúan korlátozott országos intranethez csatlakoznak. A legfrissebb, 2022-es adatok szerint ugyanakkor legalább 6,35 millió telefon-előfizető van az országban.

A mobiltelefonok azt a célt is szolgálják, hogy az észak-koreai hatóságok könnyebben tudják megfigyelni a polgárokat.

A dél-koreai hatóságok a múlt hónapban kijelentették, hogy információik szerint Észak-Korea régóta haldokló gazdasága részben az Oroszországgal való kapcsolatok erősödésének köszönhetően talpra állt. Phenjan ugyanis csapatokat és lőszert küldött Moszkva ukrajnai inváziójának megsegítésére, ezért cserébe pedig gazdasági és technológiai támogatást nyújtanak az oroszok.