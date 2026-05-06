Balhé Madridban: két játékos majdnem egymásnak ugrott

A Marca beszámolója szerint Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde úgy összeveszett a tréngingen, hogy majdnem verekedésbe fulladt a foglalkozás. Előbb szóváltás, majd lökdösődés kezdődött, a vita pedig az öltözőben is folytatódott. Végül sikerült elválasztani a feleket, de jól mutatja, hogy feszült a hangulat a csapatban.

Korábban is arról cikkezett a spanyol sajtó, hogy megosztott az öltöző, legutóbb Antonio Rüdiger és Álvaro Carreras veszett össze, azt a játékosok is megerősítették. Állítólag Kylian Mbappé is rengeteg konlfikuts forrása, mert azt gondolják a társai, hogy kivételes bánásmódot kap.