Lindsey Vonn a balesete után három hónappal beragyogta a jótékonysági gálát

A 41 éves, olimpiai és kétszeres világbajnok alpesi síző nyolcszor feküdt kés alá a február 13-i brutális esése óta, amelyet a milánói–cortinai téli olimpia női lesikló számában szenvedett el.

Súlyos sérüléseket szenvedett, helikopterrel szállították kórházba, kiderült, hogy eltört a sípcsontja, elszakadt a belső oldalszalagja, súlyosan sérült a térdében a meniszkusz, valamint zúzódott, részlegesen ficamodott a válla is, és négy napon belül háromszor is meg kellett műteni.

Aztán hazatérése után egy hatórás műtéttel rakták össze a sípcsontját, utólag pedig az is kiderült, hogy még az amputáció lehetősége is felmerült.

Kevesebb mint három hónappal a balesete után mankók nélkül jelent meg a Metropolitan Múzeum éves jótékonysági estjén, amellyel a Costume Institute 2026-os tavaszi kiállítását reklámozták.

A Costume Art kiállítás, amely elsősorban a nyugati művészetre összpontosít az őskortól napjainkig, bemutatja az intézet ruháit és a múzeum más gyűjteményi területeiről származó tárgyak közötti kapcsolatokat.