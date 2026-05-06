Lindsey Vonn a balesete után három hónappal beragyogta a jótékonysági gálát

US alpine ski racer Lindsey Vonn arrives for the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art, in New York, on May 4, 2026.
Lindsey Vonn
2026. 05. 06. 10:00
Három hónappal és nyolc műtéttel a horrorisztikus bukása után beragyogta a New York-i Metropolitan Múzeum jótékonysági estjét Lindsey Vonn, aki elegánsan, mankók nélkül pózolt a gálán.

A 41 éves, olimpiai és kétszeres világbajnok alpesi síző nyolcszor feküdt kés alá a február 13-i brutális esése óta, amelyet a milánói–cortinai téli olimpia női lesikló számában szenvedett el.

Súlyos sérüléseket szenvedett, helikopterrel szállították kórházba, kiderült, hogy eltört a sípcsontja, elszakadt a belső oldalszalagja, súlyosan sérült a térdében a meniszkusz, valamint zúzódott, részlegesen ficamodott a válla is, és négy napon belül háromszor is meg kellett műteni.

Aztán hazatérése után egy hatórás műtéttel rakták össze a sípcsontját, utólag pedig az is kiderült, hogy még az amputáció lehetősége is felmerült.

Kevesebb mint három hónappal a balesete után mankók nélkül jelent meg a Metropolitan Múzeum éves jótékonysági estjén, amellyel a Costume Institute 2026-os tavaszi kiállítását reklámozták.

A Costume Art kiállítás, amely elsősorban a nyugati művészetre összpontosít az őskortól napjainkig, bemutatja az intézet ruháit és a múzeum más gyűjteményi területeiről származó tárgyak közötti kapcsolatokat.

 

