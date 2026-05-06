Nyilvánosságra került Pataky Attila és fia, Pataky Gergő NKA-s pályázatának szövege, mely nyomán mindketten 5 – 5 millió forintos támogatásban részesülhettek a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának összesen 17 milliárdos kasszájából – írta meg a 444.

„Napfényben utazó jövő”, „három dimenziós létezés” és hasonló „vanságok”

Dolgomnak érzem korunk zűrzavaros, káosz felé tántorgó világának, utat mutatni a fény és a szabadság felé. Hitet adni, hogy élni érdemes, és mindezeket az emberi léptékű természeti törvények mezsgyéjén. Napfényben utazó jövendőt prognosztizálok magunknak (magyaroknak), mert ártást, káoszt lehet teremteni ideig-óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha

– írta győztes pályázatában az Edda frontembere.

Pataky Attila évtizedek óta a fideszes rendezvények – nagygyűlések, békemenetek és egyéb kampányesemények – visszatérő szereplője. A 2025-ben Kosssuth-díjjal kitüntetett Pataky többször is nyilvánosan kiállt Orbán Viktor politikája mellett, valamint Menczer Tamással közösen megalapították a Budakörnyéke Digitális Polgári Kört is a 2026-os kampányban. Nem csak egyéniben nyert: P. Management nevű cége is 150 millió forintos támogatáshoz jutott a zenekar 2026-os Aréna-koncertjének megszervezésére.

Ám fent idézett, egyéni pályázati szövegén is túltett fia, a szintén zenészként terevékenykedő Pataky Gergő, aki az alábbi, ezoterikus bölcsességeket sem nélkülöző írással pályázott – sikerrel – a Nemzeti Kulturális Alapnál, mely teljes terjedelmében alább olvasható:

Másképp nem megy! Tanulni minden nap újra és újra, a létezés művészetét. Hitet és utat mutatni a hétköznapokra, másoknak is. Megérteni a három dimenziós létezést és elfogadással élni, vállalva a hús-vér emberi buktatók hiányosságának „vanságát”. Teret és időt megélve és gyakran nemértve, hogy hogyan is tovább… De akkor is Teremtve, hol tudatosan, hol tudattalanul, szembe a széllel is tenni minden nap, amit épp kell. A jelszó: -„KELLJ FEL ÉS CSINÁLD!„-!!!

AZ ÉLET ÉRTELME MAGA AZ ÉLET!!!

ÁLMOT ÁLMODNI TANULOK!!

Aztán majd irány a RAGYOGÁS!

De addig még sok a DOLOG!

És hinnem kell, hogy ÉN IS VELED EGYÜTT FONTOSAK VAGYUNK! – Hiszem és remélem, hogy a szövegeim a fentebb leírtakat, tükrözik. –

Miről is szól az NKA-botrány?

Áprilisban derült fény arra, hogy a Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter felügyelete alatt álló Nemzeti Kulturális Alap titokban 17 milliárd forintot osztott ki a Fideszhez köthető szervezetek, egyesületek, celebek között, kulturális támogatás címszóval. A hírek megjelenése után Bús Balázs lemondott az NKA-alelnöki pozíciójáról, Baán László, Both Miklós és Vidnyánszky Attila pedig az NKA-bizottsági tagságáról. Hankó Balázsnak az ATV stúdiójában sem sikerült megnyugtató válaszokkal szolgálnia az üggyel kapcsolatban.

Az NKA-támogatások ügyében hűtlen kezelés és költségvetési csalás alapos gyanúja miatt feljelentést tettek a Központi Nyomozó Főügyészségen.