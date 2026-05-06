Weyer Balázs az NKA-s pénzszórásról: Normális esetben a mostani összegek töredékéért is 30-40 oldalakat kell írni a pályázatban

2026. 05. 06. 18:05
Komka Péter / MTI
Ezeket a pályázatokat behekkelték az NKA rendszerébe, de ha úgy csinálunk, mintha valóban NKA-pályázatok lennének, akkor nagyon szigorúan el kell majd számolni ezekkel a pénzekkel, és visszafizetni őket, ha ez nem sikerül – mondta lapunknak Weyer Balázs, akit arról kérdeztünk, hogy néz ki normális esetben a Nemzeti Kulturális Alap pályázati rendszere, miért lógnak ki abból feltűnően a mostani fideszes hírességek között szétszórt támogatások, és hogy mit ért pontosan azon, hogy ez nem NKA-ügy, hanem Hankó-ügy.

Ezek az úgynevezett pályázatok semmiben nem hasonlítottak egy NKA-pályázatra. Behekkelték őket az NKA rendszerébe, hogy úgy tűnjön, mintha nyílt pályázati alapon lett volna kiosztva ez az összeg, holott nyilvánvalóan nem így történt

– fogalmazott lapunknak Weyer Balázs, a Music Hungary Szövetség elnöke, aki a Közösségi Programok és Fesztiválok Kollégiumának tagjaként vesz részt a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) munkájában.

Weyer a múlt héten a Facebookon osztott meg egy bejegyzést a fideszes hírességeknek szétosztott, összesen 17 milliárd forintnyi támogatás körüli botrányról, ebben úgy fogalmazott: „Ez nem NKA-ügy, hanem Hankó-ügy”. E kijelentését most részletesebben is kifejtette a 24.hu-nak: szerinte a botrányt kirobbantó Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) által elbírált pályázatok semmiben sem hasonlítanak az NKA normális működésére, az ügy pedig befeketítette a valójában jól működő NKA nevét.

Szajki Bálint / 24.hu Hankó Balázs még a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkáraként a Pont Ott Partin a Budapest Parkban 2023. július 26-án.

Egy normális NKA-pályázat vs. Pataky Attila „napfényben utazó jövendője”

Weyer elmondása szerint van pár körülmény, amiről meg lehet ismerni egy NKA-pályázatot.

