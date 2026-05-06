sportfocilabdarúgásarsenal
Foci

A magyar származású csatár a BL-döntőről: Visszatérek a gyökerekhez!

Viktor Gyökeres az Atlético Madrid elleni BL-elődöntőn.
Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
Viktor Gyökeres az Atlético Madrid elleni BL-elődöntőn.
24.hu
2026. 05. 06. 18:19
Viktor Gyökeres az Atlético Madrid elleni BL-elődöntőn.
Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
Viktor Gyökeres az Atlético Madrid elleni BL-elődöntőn.
Az Atlético Madrid 1-0-s legyőzésével az Arsenal jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe, így az angol csapat érkezik Budapestre május 30-án.

A londoni játékosok majd kicsattantak örömükben, közülük viszont számunkra a legkedvesebbet Viktor Gyökeres posztolta. A svéd válogatott támadó nagyapja magyar, erre emlékeztette a követőit, amikor képgyűjteményét ezzel a kísérő szöveggel közölte: visszatérek a gyökerekhez!

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Viktor Gyökeres (@viktorgyokeres) által megosztott bejegyzés

Gyökeresék ellenfele még nem ismert, szerda este a Bayern München fogadja a címvédő Paris Saint-Germaint.

Kapcsolódó
Marc Pubillt úgy kellett odébb rángatni, nehogy eldurvuljon a helyzet.
Öt Arsenal-játékosnak akart nekimenni a madridi védő, kapott egy pofont
Mark Pubillnak nem tetszett, ahogy a londoniak ünneplik a továbbjutásukat.

Ajánlott videó

Az MLSZ bevonása nélkül lett magyar a Fradi argentin védője

Friss

Népszerű

Összes
Rogán korábbi propagandagyárosa: Balásy Gyula talán élete első valóban önálló döntését hozta meg
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik