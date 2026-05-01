A Magyar Orvosi Kamara szerint a szabad orvosválasztás visszavezetése csak tüneti kezelés lenne

Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter után a Magyar Orvosi Kamara is egy Facebook-bejegyzésben reagált Kapitány István azon bejegyzésére, amiben a leendő gazdasági és energetikai miniszter kijelentette, hogy „biztosítjuk az emberséges szülészeti ellátásokat, hatékony meddőségi kezeléseket vezetünk be, visszaállítjuk a szülészorvos-választást”.

A poszt összegzése szerint a szabad orvosválasztás visszavezetése tüneti kezelés.

A valódi megoldás a szülészeti ellátás átláthatóságának és minőségbiztosításának fejlesztése. A Magyar Orvosi Kamara célja az, hogy egy kismamának ne „ismerős orvosra” legyen szüksége a biztonsághoz, hanem bízni tudjon bármelyik magyar szülészeti osztály szakmai színvonalában.

Ez egybecseng Hegedűs Zsolt bejegyzésével, amiben szintén az olvasható, hogy

Olyan állami szülészetre van szükségünk, ahol a bizalom magából a rendszerből fakad.

A leendő egészségügyi miniszter emellett arról is írt, fontos, hogy a szülészorvos-választásról valódi szakmai egyeztetések döntsenek. A poszt szerint a szülészorvos-választása teljes körű megtárgyalása az önálló egészségügyi minisztériumban fog napirendre kerülni, méghozzá szakmai szervezetek, orvosi és szülésznői társaságok, szakmai kamarák, betegjogi és női érdekvédelmi csoportok bevonásával.