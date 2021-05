Már egész olcsón lehet otthon szuperwifije

Külsőre a Mercusys MR70X nem tartogat hatalmas újdonságokat: fekete műanyag burkolat, szögletes formák, a hátsó részen pedig négy darab állítható antenna kapott helyet. Ha elkezdjük forgatni, rögtön világossá válik, hogy van néhány kompromisszum, amit be kell vállalni a baráti árcéduláért cserébe: hátul egy WAN portot találunk (ide jön a kábel a modemből), illetve három Gigabites LAN csatlakozót, az elmaradhatatlan hálózati bemenet, illetve a Reset/WPS gomb társaságában. Az USB-kapuról tehát le kell mondanunk, így közvetlenül nem köthetünk ilyen-olyan meghajtókat az eszközre, illetve szokatlan minimalizmus, hogy a kütyü elején mindössze egy LED kapott helyet, ami akkor világít szép zölden, ha van internetkapcsolatunk.

Mercusys MR70X: belépő a Wi-Fi 6 világába

Persze sokkal érdekesebb, hogy mi van a burkolat alatt: a Mercusys MR70X egy Dual Band router, ami már tudja a 2019-ben bevezetett Wi-Fi 6-ot. Az eszköz természetesen kompatibilis a korábbi szabványokkal is, és a legújabb technológiát használva 5 GHz-en elméletileg 1201 Mb/s sávszélesség érhető el, míg 2,4 GHz-en 574 Mb/s a maximum. Az eszközt egy gigabites net mellett teszteltük, a PC-t az egyik WAN porton a routerre kötve simán megkaptuk a modembe érkező 980 Mb/s-t, ugyanakkor 5 GHz-en 840 Mb/s volt a plafon, amit ki tudtunk hozni belőle. Ez alapvetően kiváló eredmény, de ha valaki nem szeretne kompromisszumokat kötni a sávszélt illetően, annak muszáj lesz valamivel drágább modellt választania.

Jó hír ugyanakkor, hogy a négy antennának és a beamforming technológiának hála a router még két téglafallal odébb is tisztességes jelerősséget és sávszélt biztosított, 450 és 500 megabit között. Nem elhanyagolható pozitívum továbbá, hogy adott a Smart Connect funkció, ami az egyesített SSID névvel mindig a legjobb sávra csatlakoztatja az eszközeinket, tehát az útválasztónktól távolabb eső kütyük az erősebb jelet biztosító 2,4 GHz-es sávra fognak csatlakozni a messzebbre már gyengébben teljesítő 5 GHz helyett.

A Wi-Fi 6 szabvány nagy előnye, hogy a régebbi hálózatoknál (például 802.11ac, 802.11n) elméletileg akár négyszer nagyobb teljesítményt képes biztosítani, de ami manapság ennél is fontosabb, hogy jóval több eszközt tud zökkenőmentesen kiszolgálni. Ebben nagy szerepe van az OFDMA technológiának, ami kiszámítja az eszközök sávszélesség-igényét, és akár nyolc kliens számára biztosítja az adatok egyidejű küldését vagy fogadását, így a hálózat teljesítménye mindig megbízható marad. Az MR70X tudja továbbá a Multi User MIMO-t is, tehát dedikált adatcsatornát kaphatnak az egyes készülékek, és adott a BSS Color technológia is, ami a különálló hálózatok közti zavaró tényezőket hivatott kiiktatni – magyarán az eszköz megoldja, hogy a közelünkben lévő más vezeték nélküli hálózatok ne zavarjanak be a saját wifink működésébe.

A Mercusys eszköze emellett támogatja a WPA3 biztonsági protokollt is, ami jóval nagyobb védelmet biztosít a korábbi megoldásoknál, ugyanakkor azzal érdemes tisztában lenni, hogy ez nem alapértelmezett funkció, külön kell bekapcsolni. Szerencsére a router beüzemelése nem igényel különösebb szakértelmet, viszont újabb kompromisszum, hogy sok más modellel ellentétben itt nem jár a készülék mellé okostelefonos applikáció, a beállításokat mindenképpen egy PC vagy laptopon, a böngészőből kell elvégezni. Öröm az ürömben, hogy a kezelőfelület egyértelmű, jól átlátható, és a legalapabb funkciókkal még azok is elboldogulhatnak, akik korábban még sosem bíbelődtek wifi router beállításával. A beállításvarázslót végigkattintgatva aztán feltárul az Advanced opció is, ami a profiknak segít elmélyedni a vezetékes hálózatuk rejtelmeiben.

Kinek lehet jó?

A Mercusys MR70X belépő modell, hasonló árban (vagy olcsóbban) kaphatók olyan Wi-Fi 5-ös (802.11ac) routereket, amik nagyobb sávszélt biztosítanak, de ha valakinek több eszköze (PC, laptop, okostévé, mobilok, okoségők, okosporszívók .stb) csatlakozik a wifire, és fontos számára a legerősebb védelem (WPA3), annak érdemes lehet a régi eszközét lecserélni egy ilyen modellre. Sőt a netszolgáltatóktól kapott eszközt sem árthat egy ilyen megoldással kiegészíteni a nagyobb teljesítmény és a több kütyüt megbízhatóbban kiszolgáló hálózat érdekében.

Egy gigabites (vagy fyorsabb) netkapcsolat esetén érdemes ennél komolyabb modellben gondolkodni, de 500 megabitig ez a router szinte minden igényt kielégít, csupán az extra USB-portról, illetve az olyan kényelmi szolgáltatásokról kell lemondanunk, mint a mobilapp. Utóbbi nemcsak azt jelenti, hogy távolról nem tudjuk elérni az eszközt, de arra is fel kell készülni, hogy a firmware frissítése is a webről letöltött csomagokkal történik, ami 2021-ben kicsit furának hat. De hé, még ez is elviselhető hiányosság a 15 ezer forintos árért cserébe.