Itt egy ütős gamer laptop egyetlen videókártya áráért

Az elmúlt években a technika fejlődésével és a divat változásával nagyon sok trend átalakult. A játékos laptopok például már nem akkorák, mint több egymásra rakott lexikon, és a vásárlók sem feltétlenül igénylik, hogy a gépükről messziről üvöltsön: gamer eszközről van szó. Ezen visszafogottabb vonal része az MSI egyik legújabb, játékosoknak szánt gépe, a GP66 Leopard is, ami jó áron kínál nagyon kerek csomagot – főleg most, mikor a videókártyák ára az egekben jár.

A tesztet kezdjük is a bevezetőben említett videókártyás helyzettel, mert ez segít kicsit kontextusba helyezni a gépet. Az általunk kipróbált MSI GP66 Leopard (Intel i7 10870H, Geforce RTX 3070, 16 GB RAM, 512 GB SSD) nagyjából hatszázezer forint, ami húzós összeg, de e mellé tudni kell, hogy a kriptobányász őrület és az általános chiphiány miatt, ha most magában szeretnénk egy RTX 3070-es VGA-t vásárolni, az önmagában kerülne annyiba, mint az egész laptop. Az asztali gépekbe szánt kártya teljesítménye valamivel ugyan magasabb a mobil verziónál, de akkor is őrület, hogy egy komponens áráért itt egy teljes rendszert kapunk.

MSI GP66 Leopard

A gép borítása főleg műanyag, némi fémmel kiegészítve, a dizájn megítélése pedig teljesen szubjektív, véleményünk szerint sikerült kompromisszumos megoldást összehozni: a GP66 Leopard nem túl extrém, de azonnal látható az is, hogy nem egy közönséges laptop. Az egyetlen negatívum, ami felett nem tudtunk napirendre térni, hogy a fedlapnak még mindig nem sikerült olyan burkolatot találni, ami ne gyűjtené veszettül az ujjlenyomatokat már az első perctől fogva.

Jár viszont a piros pont, amiért a töltő csatlakozó, a HDMI, az Ethernet és egy USB-C bemenet a gép hátuljára, két hűtőrács közé került. Ez a megoldás nagyon kényelmessé teszi a használatot, egér csatlakoztatása esetén például egyáltalán nem zavarnak be a kábelek. Emellett a jobb oldalon találunk még két USB kaput, a bal oldalra pedig egy negyedik USB, illetve egy hagyományos fülhallgató csatlakozó került. Bár nem vagyunk túlkényeztetve, azért alapvetően ez mindenre elég. Oldalt, hátul és alul bőven jutott hely a szellőzőnyilásoknak, amikre szükség is van, mert ha bekukucskálunk a rácsokon, rögtön láthatjuk a méretes hűtés megcsillanó alkatrészeit.

A fedlapot kinyitva tárul elénk a Full HD, 144 HZ-es IPS panel, ami játékra sokkal inkább ajánlott, mint a lassabb, de 4K-s variáns. A billentyűzetet az MSI-tól megszokott módon ezúttal is a SteelSeries szállította: RGB világítás, lapos sapkák, teljesen meg voltunk elégedve vele, bár a gombok nyomáspontja egy picit azért lehetne pontosabb. Újabb piros pontot ér ugyanakkor, hogy az FN-t megnyomva pirossal világítanak az olyan kapcsolódó, extra funkcióval bíró billentyűk, mint például a hangerő vagy a fényerő. Emellett a funkciógombokra is került néhány hasznos extra: kapunk dedikált billentyűt a DragonCenter alkalmazás indítására, célkeresztet varázsolhatunk a kijelző közepére, vagy egyetlen gombnyomással maximumra kapcsolható a hűtés.

A touchpad használható, játszani úgysem ezzel fogunk, netezéshez és hagyományos feladatokra tökéletesen megállja a helyét. A hangszórók viszont lehetnének erősebbek, manapság már a jóval vékonyabb házba szerelt laptopok is ütősebben szólnak, mint a GP66 Leopard.

Ha már feljebb szóba került a DragonCenter: meg voltunk elégedve a kiegészítő programmal, ugyanis kényelmesebb és átláthatóbb, mint mondjuk az ROG Armory Crate. Kapunk előre definiált módokat, de emellett mi is szabadon állíthatjuk, épp mennyire pörögjön a ventilátor, és ezzel mennyi headroom álljon a processzor és a videókártya rendelkezésére.

Így teljesít

A nálunk járt tesztgép tizedik generációs, nyolcmagos Intel i7 10870H processzorral, Geforce RTX 3070 mobil videókártyával szerelve érkezett, amit 16 GB RAM és egy 512 GB-os SSD egészített ki. Bár laptopok már kaphatók újabb generációs processzorral, de a sebességnövekedés annyira kicsi, hogy a kedvezőbb árért cserébe ez egy teljesen jó kompromisszum. SSD-ből már találkoztunk gyorsabb versenyzővel, de panaszra így sem volt okunk, főleg, hogy a memóriával együtt ez is tovább bővíthető (vagy cserélhető), mivel van elég szabad hely az alaplapon.

Mindjárt jönnek a konkrét számok, de összességében elmondható, ezen a gépen jelenleg játék aligha fog ki. Nekieresztettük a híresen hardverigényes Microsoft Flight Simulatort, aminek soha semmi nem elég, de mindent maxra tekerve is bőven 40–60 fps közötti értékeket kaptunk. A szintén friss és nagy gépigényű Cyberpunk 2077 se okozott problémát: a ray tracinget bekapcsolva ugyan valamennyire visszaesett az fps, de így is bőven 60 felett maradtunk.

Az Assanssin’s Creed Valhalla és a Hitman 3 pedig egyaránt 80–100 fps körül pörögtek a csúcsra húzott grafika mellett. Végezetül érdemes tudni, hogy a szintetikus teszteknél a 3DMark TimeSpy esetén 9900 körül, Cinebench R23-ban pedig 8600 pont körül teljesített a laptop.

A teljesítménnyel teljesen meg voltunk elégedve, és bár apróbb hiányosságok akadnak, a helyzet az, hogy jelenleg ez az egyik legolcsóbb RTX 3070-nel szerelt laptop, továbbá az egyik legolcsóbb módja, hogy egyáltalán hozzájussunk az Nvidia új videókártyáinak valamelyikéhez.