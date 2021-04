Orochi V2: apró, de nagyon praktikus a Razer új gamer egere

Legutóbb akkor írtunk Razer egérről, mikor a gyártó piacra dobta a 8000 Hz-es mintavételezési sebességre képes Viper 8K Hz -et. A világ leggyorsabb gamer egere után most megérkezett a vezeték nélküli Orochi V2, ami egyetlen elemmel 900 óránál tovább képes üzemelni. De nem ez az egyetlen tulajdonsága, amiért érdemes odafigyelni rá.

A Razer frissen bejelentett, mától kapható új egerét már a premier előtt ki tudtuk próbálni, és kezdésnek azt érdemes tudni, hogy a fekete és fehér színekben érkező Orochi V2 nem egy hagyományos gamer kiegészítő. Mármint olyan értelemben, hogy a gyártó nem asztali gépek, hanem laptopok mellé szánja, így a szokottnál kisebb és könnyebb, viszont az egyes funkcióit illetően mégis úgy lett megalkotva, hogy megfeleljen a komolyabb játékosok elvárásainak is.

Razer Orochi V2

Ha valaki esetleg nem emlékszik az első Orochi egérre, az nem a véletlen műve, hiszen a Razer 12 éve dobta piacra az említett modellt. A V2 ráadásul szinte semmiben nem hasonlít az elődjére: a külalak teljesen megváltozott, az új verzióból már nincs is zsinóros változat, cserébe viszont ez az eszköz már két különböző vezeték nélküli kapcsolaton át csatlakozhat a gépeinkhez.

Az egyik a hagyományos Bluetooth, ami a technológia elterjedtségének hála dongle nélkül is használható, így lehet spórolni az USB-portokkal. A másik megoldás a gyártó saját fejlesztésű HyperSpeed technológiája, ami 2,4 GHz-es kommunikációt, és elképesztően alacsony késleltetést biztosít. Ehhez már szükséges az USB-be dugható apró adóvevő (ami a felső burkolat alatti tárolóban kapott helyet), illetve tudni kell, hogy ezt a módot használva egy elemmel „csak” 425 órát bír ki az egér. Bluetooth esetén a Razer 950 órányi (~40 nap) üzemidőt ígér, amit ugyan nem állt módunkban ellenőrizni, hiszen ennyi ideje nincs nálunk az eszköz, de tény, hogy

12 nap után, rendszeres használattal sincs jele, hogy merülne az elem.

Utóbbiról egy pirosan villogó LED tájékoztatna az egér tetején, és kiemelendő, hogy a gyártó tényleg odafigyelt az energiagazdálkodásra. A Razer logó most sem hiányzik a borkolatról, de nem kapott extra világítást, és az említett LED is csak akkor villog az alacsony töltöttség jelzésén túl, ha az egér épp nem csatlakozik semmilyen géphez. A BT és a HyperSpeed között az eszköz hasán lévő gombbal lehet váltani, és az előbbi esetben kék, míg az utóbbinál zöld villogást kapunk, ha épp nincs kapcsolat – ha minden rendben, akkor felesleges fények sincsenek.

A fedelet felpattintva nemcsak az említett dongle foglalata tárul fel, de az elemek helye is, ezzel az egér újabb különlegessége: AAA és AA típusú variánst is használhatunk. Mindkettőből elég egy a zavartalan működéshez, viszont hiába van egymás mellett a két foglalat, egyszerre csak egy telep pattintható be a helyére. Érdemes megjegyezni továbbá, hogy az elemtartó egység úgy lett megtervezve, hogy az energiaforrás súlya semmilyen módon ne befolyásolja az egér használatát.

Az Orochi V2 tömege egy AAA-elemmel is mindössze 65 gramm, és tényleg egészen apró eszközről van szó: 108 mm hosszú, 60 mm széles és 38 mm magas. Bár egy felnőtt férfikéz szinte teljesen letakarja, de ennek ellenére is kényelmesen használható, ugyanis szépen besimul a tenyér alá, megtartja azt, és a kapcsolók is kényelmesen elérhetők. A főgombok alatt a Razer saját fejlesztésű, második generációs mechanikus kapcsolóit találjuk, jól érezhető lenyomási úttal, és a fülnek kellemes kattanásokkal. Bár a forma szimmetrikus, ezúttal csak hat gombot kapunk (a két hagyományos, a taktilis görgő, utóbbi felett a DPI választó, kettő bal oldalt), ami a balkezeseknek lehet kellemetlen, ugyanis az ő hüvelykujjaik alá ezúttal nem kerültek extra kapcsolók.

A gombok a Razer Synapse szoftverrel ezúttal is egyénileg programozhatók, az eszköz belső memóriája egy ilyen beállítást képes megjegyezni, továbbá itt is adott az azonnali DPI váltás lehetősége. Alapból a 400/800/1600/3200/6400 értékek között lehet váltani, de ez is testre szabható: ha van erre igény, akár 18 000-re is állítható az 5G optikai szenzor érzékenysége.

Bár az elsőre kissé furcsa, hogy az elem és dongle miatt a felső burkolatot kell felpattintani, de szerencsére strapabíró és rugalmas műanyagot kapunk, aminek a külső felülete kellemesen textúrált. Ennek hála az egér még az izzasztó online csaták közben sem válik csúszóssá, illetve az ujjlenyomatok és zsírfoltok sem látszódnak meg rajta, ami nagyban hozzájárul, hogy hosszú idő után is esztétikus maradjon. Végezetül nem szabad megfeledkezni a politetrafluoretilén (PTFE) talpacskákról sem, amikből hármat kapunk (egy a szenzorlyuk körül), és ezeknek hála az egér szinte bármilyen felületen nagyszerűen, akadás nélkül használható.

Praktikus társ

Hiába kicsi, az Orochi V2 a kialakításának hála nagyszerűen alkalmas akár hosszabb játékra is, a sebességének és a profi szenzornak hála pedig a komolyabb gamerek igényeit is képes kielégíteni. Mi ugyanakkor nem (csak) ezért szerettük. A méretei miatt egyrészt könnyen hordozható, és hatalmas előny, hogy a két különböző kapcsolat miatt azzal sem kellett foglalkoznunk, ha az otthoni gépben hagytuk a HyperSpeedhez szükséges adóvevőt.

A Bluetooth kapcsolatnak hála az egér a munkahelyi gépre is pillanatok alatt csatlakozott, és igazi megváltás volt, hogy végre a melóban is egy minőségi kütyü dolgozott a kezünk alatt. Habár az üzemidő miatt egyelőre nem kellett aggódni (elpakolás előtt mindig kikapcsoltuk az adóvevőt), az is a Razer aprósága mellett szól, hogy egyszerre használható a két legelterjedtebb elemtípussal.

Az Orochi V2 ára 80 euró, tehát közel 30 ezer forint, ami nem kevés pénz egy egérért, ugyanakkor, akik rendszeresen hordozzák a laptopjukat, és ehhez keresnek kompakt, de mégis minőségi kiegészítőt, azoknak érdemes lehet elgondolkodni a beszerzésén. És nemcsak nekik, de azoknak is, akik nemcsak a játék mellé keresnek profi megoldást, de a melóhoz is. Nekik is vonzó lehet a Razer újdonsága, és nemcsak a könnyű hordozhatóság okán, de azért is, mert a praktikus apróság sokkal többet kínál, mint amit a méretei és a külseje okán elsőre ki lehet nézni belőle.