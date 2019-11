Átváltottunk szuperwifire, és nem győztük számolni a megabiteket

Az idei év komoly változást hozott a vezeték nélküli hálózatok területén, hiszen kereskedelmi forgalomba kerültek az első olyan eszközök, amelyek támogatják a szupergyors kapcsolatot biztosító Wi-Fi 6 (802.11ax) szabványt. Cikkünkhöz egy Samsung Galaxy S10+ mobilt és egy TP-Link Archer AX6000 routert eresztettünk össze, hogy lássuk, az utóbbi kütyü mennyivel tud többet, mint egy, az előző generációt képviselő Wi-Fi 5-ös (802.11ac) eszköz.

Ezt a szülinapi ajándékot mi is elfogadnánk

A Wi-Fi 6 szabvány egyik legfőbb tulajdonsága, hogy régebbi hálózatoknál (802.11ac, 802.11n) akár négyszer nagyobb teljesítményt képes biztosítani, e mellett több eszközt tud kiszolgálni zökkenőmentesen, és még az energiafogyasztása is alacsonyabb, mint a jelenleg elterjedt Wi-Fi 5-ös vagy korábbi készülékeknek. A csúcstelefonok között már akadnak olyan modellek (Samsung Galaxy S10 és Note, iPhone 11), amelyek támogatják, azaz képesek kihasználni ezt a technológiát, és már Magyarországon is kaphatók az első Wi-Fi 6-os routerek, például az aktuális tesztalanyunk, a kissé robosztus TP-Link Archer AX6000, ami a nyolc antennáját kinyitva úgy néz ki, mint egy hátán fekvő pók.

A készülék nem olcsó, 110 000 Ft környékén lehet hozzájutni,

viszont ezért a pénzért elég combos hardvert kapunk: a gamer perifériákat idéző borítás alatt egy négymagos, 1,8 GHz-es Broadcom processzor és 1 GB RAM végzi a dolgát. E mellett találunk rajta egy 2,5 GB-es WAN portot, nyolc Ethernet (1 Gbps) csatlakozót, illetve egy USB 3.0 és egy Type-C aljzatot, így akár külső meghajtókat is könnyedén csatlakozhatunk rá, hogy aztán bárki/bármi hozzáférjen az ott tárolt tartalmakhoz. De ami ennél is fontosabb: a kétcsatornás router az 5 GHz-es sávon maximum 4804 Mbps sebességre, míg 2,4 GHz-en 1148 Mbps-ra képes.

Persze felmerülhet a kérdés, mi szükség erre, mikor sok háztartásban a letöltési sebesség nem éri el még az 500 megabitet sem, és az sem mondható mindennaposnak, hogy jelentős mennyiségű adatot kell mozgatni több gép között a hálózaton keresztül. Egy ilyen drága router nem feltétlenül otthoni felhasználásra készült, ugyanakkor tény, hogy egyre többen használnak 1 gigabites csomagokat, ezeket a Wi-Fi 5 eszközök nem mindig képesek maximálisan kiszolgálni. Ráadásul a Telekom már kínál 2 gigabites szolgáltatást is, a Wi-Fi 6 eszközök elterjedésével pedig simán elképzelhető, hogy a következő években szép lassan átalakul az internet-előfizetések piaca. És persze arról sem szabad elfeledkezni, hogy az új szabvány nem szimplán a gyorsabb sebességről szól – de erre kitérünk majd külön is.

A megabitek bűvöletében

Az AX6000-et egy kifejezetten olcsó, Wi-Fi 5-ös TP-Link Archer C6-tal hasonlítottuk össze, ami papíron az 5 GHz-es sávon maximum 867 Mbps sebességet biztosít. A Galaxy S10+-szal ezen készülék esetében 650 megabit volt a plafon, amit elértünk, míg a 2,4 GHz-es csatornán 144 Mbps-ot tudtunk kisajtolni az eszközből. A Wi-Fi 6-os routert beüzemelve viszont 1134 Mbps-ra ugrott a sebesség 5 GHz-en, míg 2,4 GHz-en 229 megabit lett a csúcs. A számok magukért beszélnek: az eredmények 74 százalékos növekedést jeleznek 5 GHz-en, 2,4 GHz-en pedig 58 százalékos emelkedésről számolhatunk be.

A modernebb/drágább hardver viszont nemcsak a sebesség terén vizsgázott jól, hanem a jelerősség és hatótáv tekintetében is, hiszen amíg a C6 tíz méterrel, két fallal és egy biztonsági ajtóval arrébb 5 GHz-en már csak 28 Mbps-t biztosított, addig az AX6000 ugyanott még mindig 144 megabittel hasított – ami bőven elég arra, hogy akár két külön készüléken 4K-ban streameljünk a Netflixen.

Persze nem csak azt vizsgáltuk, hogy milyen sebességet biztosít az új eszköz egy Wi-Fi 6 kompatibilis Galaxy S10+-on, de azt is megnéztük, milyen gyorsan lehet másolni a vezeték nélküli hálózaton. Első körben a dél-koreai vállalat csúcsmobilja és egy, a routerre hálózati kábelen csatlakozó NAS volt a két végpont, és sikerült is elérnünk 300-400 megabit közötti átviteli sebességet, ami 40-50 MB/s-ot jelent, tehát egy 4 GB-os videofájl nagyjából másfél perc alatt átkerült egyik eszközről a másikra.

Ez persze nem az átlagos használat, hiszen jelen pillanatban csak kevesen mondhatják el magukról, hogy Wi-Fi 6 kompatibilis kütyük között másolják az adataikat, így megnéztük azt is, miképp muzsikál az AX6000, ha nem egy Galaxy S10+-ra, hanem egy Wi-Fi 5 szabványt használó notebookra másoljuk át ugyanazt a videót. Az átviteli sebesség csúcsa itt 30 MB/s volt, ami elmarad a korábbi 50-től, de így is növekedés az Archer C6-hoz képest, amivel korábban nem nagyon tudtunk 20 MB/s fölé menni.

Jövőbiztos, és már ma is hasznos

Az AX6000 tehát nemcsak akkor tehet jó szolgálatot, ha rendelkezünk más Wi-Fi 6-os készülékkel, de mivel kompatibilis a korábbi szabványokkal, a régebbi technológiát használó kütyük esetén is számottevő előnyökre tehetünk szert. Hatványozottan igaz ez akkor, ha olyan háztartásban élünk (vagy olyan irodában dolgozunk), ahol rengeteg eszköz csatlakozik a vezeték nélküli hálózatra: konzolok, tévék, okosizzók, robotporszívók, okoshangszórók, mobilok, laptopok, asztali gépek és még sorolhatnánk.

A Wi-Fi 6 nagy előnye az úgynevezett OFDMA technológia, ami kiszámítja az egyes eszközök sávszélesség-igényét, ez pedig lehetővé teszi több kliens számára az adatok egyidejű küldését vagy fogadását, így a hálózat teljesítménye zökkenőmentes marad.

Képzeljünk el egy teherautó-konvojt, ami adatokat szállít. A Wi-Fi 5 alatt egy teherautó csupán egy személy adatait hordozza. Az új technológia révén viszont minden teherautó több ember adatait képes szállítani mindaddig, amíg elegendő hely áll rendelkezésre. Ez leginkább a kis méretű adatcsomagokat használó alkalmazások minőségét javítja, ilyen a játék és a streaming, ezeknél csökken a késleltetés és javul az átlagsebesség, ráadásul nem okoz problémát, ha ugyanazon hálózatot használva az egyik szobában valaki épp multizik a számítógépén, másik két helyiségben pedig két külön tévén fut a Netflix.

Nem atomfizika

Az AX6000 másik nagy előnye, hogy a beüzemelése abszolút nem igényel szakértelmet, hála a böngészőben elérhető admin felületnek és a sokkal kézre állóbb, iOS-re és Androidra is elérhető Tether applikációnak, ami nemcsak érthetően végigvezet a bekötés folyamatán, de a letisztult és jól átlátható kezelőfelületének köszönhetően azok számára is könnyen kezelhető és érthető, akik korábban sosem jártak még egyetlen router menüjében sem.

Az alkalmazást elindítva látjuk a router biztosította csatornákat, pár érintéssel megoszthatjuk a jelszavakat másokkal, nyomon követhetjük, hogy milyen eszközök csatlakoznak a wifinkre, bekapcsolhatjuk a vírusvédelmet, vendéghálózatot hozhatunk létre, elérhető a szülői felügyelet opció, és a tapasztalt felhasználók is megtalálják azokat a komolyabb ismereteket igénylő lehetőségeket, amikkel megfelelően testre szabhatják a hálózatukat. A TP-Link emellé még felhőszolgáltatást is biztosít, így egy gyors regisztrációt követően akár távolról is menedzselhetjük az otthoni rendszerünket.

Ahogy korábban is említettük, az AX6000 nem kifejezetten egy átlagos háztartásba szánt eszköz, bár nincs kétségünk afelől, hogy akadnak olyanok, akik maximálisan ki tudnák használni a képességeit. A router legnagyobb problémája persze az ára, 110 000 Ft nagyon sok pénz, az árcédula pedig egyrészt következik a hardverből, illetve abból, hogy valóban egy kifejezetten új technológia dolgozik az eszközben.

Idővel persze jönnek majd a jóval kedvezőbb árú, komponensek szempontjából szerényebb megoldások, az Archer AX6000 pedig már most szépen mutatja, hogy nagyjából milyen előnyökkel fog járni, ha a jövőben egy újabb modellre cseréljük a régóta szolgáló routerünket.