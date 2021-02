Létezik jó vezeték nélküli gamer füles 30 ezer forint alatt

Az immár egy éve tomboló koronavírus-járvány a szórakozási szokásainkat is a lakáshoz kötötte, ami okán egyre többen fordulnak a videójátékok felé. Ezen tevékenységhez nem ördögtől való egy jó fejhallgatót beszerezni – már ha kiemelkedő élményre vágyunk. A kínálat ugyanakkor nem túl széles, ha valaki nem akar a 100 ezer forintot költeni egy fülesre.

Decemberben elhatároztam, hogy végre beszerzek egy normális fejhallgatót a laptopom, az asztali gépem és a PlayStation 4 konzolom mellé, és ezen perifériák terén már bőven elértük azt a szintet, hogy a vezeték nélküli kategóriában kezdhessek böngészni. Hamar bebizonyosodott ugyanakkor: amennyiben multifunkcionális eszköz a cél, akkor két dolgot kell szem előtt tartanom.

Nem fogok 60–70 ezer forintnál olcsóbban leakasztani egy ilyet,

erősen limitáltak a lehetőségek, ha a PlayStationnel is szeretnék kompatibilitást.

Megkezdődött hát a keresés egy olyan fejhallgató után, ami elegendő az otthoni szórakozáshoz, ugyanis az utcán vagy a tömegközlekedési eszközökön egyáltalán nem használok fülest. Ennek megfelelően nem volt kizáró ok a LED-fény, a mikrofon és a robosztus felépítés sem – akárhogy nézzük, a legjobb gamer fejhallgatók rendelkeznek ezen tulajdonságokkal, masszív darabok, és arra vannak tervezve, hogy egy székben ülve használjuk őket.

Kapcsolódó A Razer legújabb egere nem átlagos halandóknak készült Kipróbáltuk a Razer Viper 8K Hz gamer egeret, ami olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amit nem mindenki tud kihasználni.

Így keveredtem el az amerikai Razer gyártóhoz, és a cég egyik középkategóriás fejhallgatóját néztem ki magamnak: a Razer Nari Essentialt. A füles külsejében ugyan szolid, hangzásában viszont igyekszik prémiumot kínálni, ráadásul vezeték nélküli megoldás, ami megkönnyítette a döntésemet. Egyedül a 39 ezer forintos ára riasztott vissza: akármennyi jót olvastam a Razer-termékekről, mégis olyan összegről van szó, amit nem könnyű csak úgy elkölteni egy fejhallgatóra.

És itt jön be a szerencse-faktor: a füles felfedezése után jött egy nagyobb akció az egyik hazai áruházláncnál, így alig 20 ezer forintért kaparintottam meg ezt az igényesen és profin összerakott darabot, aminek az ára azóta emelkedett, de még mindig beszerezhető 30 ezer alatt.

Ijesztően nagy

Korábban mindössze egy Razer-termékkel kerültem közelebbi kapcsolatba, az is egy egérpad volt még a 2000-es évek legvégén, így fogalmam sem volt, mit várhatok a fülest kicsomagolva. Az eszköz egy komolyabb méretű dobozban érkezett meg karácsony előtt, félig átlátszó csomagolásban, némi ízelítőt adva a füles felépítéséből még a kézhez vétel előtt. Járt mellé egy kifejezetten vastag füzet, egy Bluetooth-adapter, valamint egy törésmentes, fonott huzattal ellátott micro-USB kábel. Mindkét kiegészítő végén műanyag kupakocskák vannak (védelmi célzattal), de hosszú távon inkább csak a baj lesz az elkeveredésükből, tekintve, hogy nem lehajthatók, hanem levehetők, azaz biztos helyre kell tennünk őket.

A füles külsőre megnyerő darab

– miután kikapjuk a dobozból, rögtön észrevehető, hogy a masszív méret mellé súly is jár. 430 gramm nem kevés ebben a kategóriában, viszont a Nari Essentialnél már kézben tartva is érezhető, hogy prémium termékkel van dolgunk. Nincs felesleges világítás rajta, még a Razer-logó is fekete festést kapott dombornyomással kiemelve, ezáltal beleolvad az összképbe. A fülpárnák műbőrrel, míg a hangszórók fémes védőráccsal lettek beborítva.

A pánt két részből áll: a fejünkhöz érő, párnázott betétből, illetve egy fémkeretből, amivel a magasság állítható. Emellett a mozgatható szárú mikrofon, a bekapcsoló gomb, egy LED-indikátor, továbbá egy hangerőszabályzó került még a vázra – utóbbi a füles egyik leggyengébb pontja, hiszen olcsó műanyagból készült a tekergetőgomb.

A kagylók teljesen lefedik a fülünket, a viselés pedig órák után sem válik kényelmetlenné, ami kifejezetten meglepő volt a termék méretéből és a súlyából adódóan is. A stabilitásra szintén nem lehet panasz, nyilván senki nem fog a fején egy ilyen fülessel ugrálni, szóval külsőleg és kényelmi szempontok alapján egészen megnyerő a termék.

Windows 10 alatt kapjuk a maximumot

Hogy a fülest működésre bírjuk, a hozzá kapott USB-s adóvevőt kell bedugnunk azon eszközbe, amivel használni szeretnénk. A tévék, laptopok, és egyes konzolok esetén könnyű dolgunk van (az Xbox One X-szel nem kompatibilis az eszköz), rendszerint mindegyiken van USB-s csatlakozásra lehetőség, de a mobil esetén már cudarabb a helyzet: miután kizárólag az adóvevővel hajlandó kommunikálni a készülék, így esélytelen, hogy okostelefonnal is használhassuk.

Ha ezzel együtt tudunk élni, jön az első plusz pont: az adóvevőt bedugva elég megnyomni a füles bekapcsológombját, és máris használatra kész az eszköz. A Nari Essential hatótávja jelentős, nem veszíti el a jelet, ha kisétálunk a konyhába egy pohár vízért. Lévén az eszköz a videójátékok mellé lett tervezve, így a hangminőséget illetően is érdemes a játékok alapján állást foglalni.

A közép és magas tartomány egyaránt kiváló, a basszus pedig már-már ijesztően jól szól. A sztereó hangzás kellemes élményt nyújtott PS4-en: a Red Dead Redemption 2-ben az éjszakai erdőben jól kivehető volt, merről érkeznek a különféle neszek, és hasonló tapasztalataim voltak a The Last of Us-részekkel is. Először úgy tűnt, inkább a basszus kiemelkedő konzolon, de a magas hangokkal is szépen megbirkózik a füles, a narráció sem torzul – a Days Gone-nál a szinkron hullámzó, ahogy a hangkeverés is, de a fülesen keresztül ez már kevésbé volt feltűnő.

Otthon egy középkategóriás Samsung okostévé van használatban, és érdekes volt megfigyelni, hogy a FIFA 21-ben a labda elrúgását eddig elvétve hallottam a hangszórókon keresztül, a Razer fülesével viszont még az edzői bekiabálások és a szurkolói rigmusok is jól kivehetők voltak.

Az igazi móka PC-n, a 7.1 bekapcsolásával jön el, főként FPS-játékoknál,

illetve olyan címeknél, ahol a lopakodásnál fontosak a zajok: a Predator: Hunting Grounds eleve erre épül, úgyhogy a füles hasznossága itt elvitathatatlan (ahogy egy Hitman-játéknál is az előnyök közé sorolandó a használata). A térhatást kiemelő THX-technológia előcsalogatása a cég saját szoftverével, a Razer Synapse-szel történik, ami kizárólag Windows 10-re érhető el, így az Apple-használók kimaradnak a buliból. A testre szabhatóság ajtaját ez a funkció nyitja meg igazán: a füles automatikusan be tudja magát konfigurálni a videójátékokhoz, de hagyatkozhatunk magunkra is, az igényeink szerint beállítva mindent.

Talán mondani sem kell, de a többjátékos lövöldék esetében óriási előny, ha tudjuk, merről, milyen hangok érkeznek. A Call of Duty: Warzone így egészen más élményt kínált, de a Call of Duty: WW2 normandiai partra szállós pályája is moziélményben részesített. A sorozat legújabb darabja, a Black Ops: Cold War is jó tesztalanynak bizonyult, azon belül a zombis mód kínált extra izgalmakat a mindenfelől érkező gyanús hangok miatt.

A mikrofon minősége abszolút elfogadható, a barátokkal közös meccsek visszajelzései alapján tisztán érthető minden, még a legnagyobb lövöldözések közepette is.

A gyártó 16 órás üzemidőt ígér, amit erőlködés nélkül tud hozni a termék.

Merülés közben rövid hangjelzésekkel tudatja, hogy belátható időn belül elveszti majd a kapcsolatot a hozzá csatlakoztatott eszközzel. A töltési idő 2–3 órára rúg, de miután USB-n keresztül történik, használni ilyenkor is gond nélkül lehet.

Kinek lehet jó választás?

Miután a Razer Nari Essential akár 30 ezer forintért is megtalálható a piacon, így a vezeték nélküli kategóriában meglehetősen kevés vetélytársa akad. Teljesítményben, minőségben uralja az ársávot. Aki PC-hez keres vezeték nélküli fejhallgatót, annak a 7.1 minden előnye miatt érdemes elgondolkodni a Razer-termékén, konzolosoknak vetélytárs lehet a Sony saját gyártású, Gold elnevezésű fülese, ami ugyan felépítésben, testre szabhatóságban nem ennyire sokrétű, cserébe viszont képes 7.1-élményt kínálni PlayStation-ön 30 ezer forint környékén.