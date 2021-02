A Razer legújabb egere nem átlagos halandóknak készült

A Razer január 29-én mutatta be a Viper egerének legújabb verzióját, ami külsőre alig, de a burkolat alatt jelentős változáson esett át. A 8000 Hz-es mintavételezési sebességre képes Viper 8K Hz a világ leggyorsabb egere, ennek megfelelően nem az átlag játékos a célcsoport, hanem azok, akik tényleg komolyan veszik az e-sportot vagy mindenük az online küzdelem.

Aki otthonosan mozog a videójátékra szánt perifériák világában, annak ismerősen csenghet a Razer Viper név, hiszen a népszerű gyártó már 2004-ben előállt egy ilyen egérrel, legutóbb pedig 2019-ben dobott piacra új modellt, a mostani tesztalanyunk elődjét, aminek létezik egy nagyobb érzékenységű (20 000 DPI) és vezeték nélküli változata is Ultimate néven. A Viper 8K Hz viszont ennél jóval tovább ment, hiszen ez a Razer első olyan gamer egere, ami a gyártó saját fejlesztésű HyperPolling technológiáját használva már képes a 8000 Hz-es mintavételezési rátára, ami komoly ugrást jelent a jelenleg bevettnek számító 1000 Hz-es arányhoz képest.

Razer Viper 8K Hz

Mielőtt rátérnénk arra, hogy miért fontos ez az újdonság, érdemes kitérni az egér legalapvetőbb tulajdonságaira. Ami a dizájnt illeti, a Razer az „ami jó, azon minek változtatni?” elvet követte, így külsőre nincs jelentős eltérés a két évvel ezelőtti változathoz képest – ami egyáltalán nem baj, hiszen a kialakítását tekintve már az előd is kiváló volt.

Az egér súlya ugyan nőtt (69-ről 75 grammra), de továbbra is könnyű, tenyérbe simuló, a kéz vonalát követő kiegészítőről beszélhetünk, ami fogásra is tökéletes – utóbbi főleg az oldalsó textúrázott gumi felületeknek köszönhető. Azért pedig külön jár a piros pont, hogy az egér teljesen szimmetrikus, így a bal- és jobbkezeseknek egyaránt ideális. És nemcsak a forma miatt, de az extra gombok okán is: mindkét oldalon kettő kapott helyet, így bármelyik kezünket is használjuk, kényelmesen elérhető két extra billentyű, amik természetesen programozhatók is.

A tapintható görgővel együtt összesen hét gombot kapunk, ebből az utolsó az egér hasán található, és ezzel állítható az eszköz érzékenysége, méghozzá öt fokozatban, 100 és 20 000 DPI között – a számunkra ideális értékek természetesen szintén beállíthatók a Razer Synapse 3 szoftverben. A fő gombok alatt második generációs, infrával dolgozó, 0,125 milliszekundumos késleltetésre képes optikai kapcsolók kaptak helyet, taktilis visszajelzéssel, tehát nemcsak jól érezhetők a kattintások, de adott a sokak számára kielégítő klikkelős hangzás is.

Gamer termékről lévén szó, nem hiányzik a programozható RGB világítás sem: a Razer logó fényét variálhatjuk tetszés szerinti színekkel, effektekkel, erősséggel és mindezeket még rétegezhetjük is. Akár órákat el lehet szórakozni a beállításokkal, de a végeredményből játék közben sokat nem érzékelünk, hiszen a tenyerünk minden esetben letakarja a villogó felületet.

Fontos továbbá, hogy a Viper 8K Hz kábeles, a Razertől megszokott, kellően hosszú (1,8 méter), szövetborítású Speedflex vezetékkel, ami a kialakításának köszönhetően alig súrlódik és egyáltalán nem tapad. Cserébe viszont nem túl flexibilis, elég jól tartja az alakját, így az – amúgy abszolút környezetbarát, műanyagot nem tartalmazó – csomagolásból kiszedve egy darabig simítgatni kell, hogy kiegyenesedjen, és esztétikusan el lehessen helyezni az asztalon.

Miért jó a 8000 Hz?

A fenti specifikációk persze ma már nem számítanak újdonságnak, amiben az egér nagyot gurít, az a korábban említett HyperPolling technológia, ami lehetővé teszi a jelenleg elterjedtnél nyolcszor gyorsabb, 8000 Hz-es mintavételezési arányt. Ez a ráta konkrétan azt jelöli, hogy az egerünk egy másodpercen belül milyen gyakran küld információt a számítógép felé a klikkeléseket és a helyzeti adatokat, vagyis a kurzor pozícióját illetően. Minél több információt kap a gépünk, az egerünkkel végzett mozgás annál gyorsabban, pontosabban és simábban jelenik meg a képernyőn – ami egyáltalán nem elhanyagolható a kompetitív játékok esetében.

Ezen a ponton viszont érdemes tisztában lenni azzal, hogy mindebből akkor érzékel bármit egy játékos az 1000 Hz-es egerekhez képest, ha a többi hardver is alkalmazkodik az egér képességeihez. Processzorból legalább Intel Core i5 8600K/AMD Ryzen 5 3600 szükséges hozzá, videokártyából pedig Nvidia GTX 1080/Radeon RX 5700 a minimum, és nagyon fontos, hogy olyan kijelzőn játsszunk, ami legalább 144 Hz-es képfrissítésre képes (és ki van kapcsolva a G-Sync/Freesync). Ha ezen feltételek nem teljesülnek, akkor az új Viper előnyei nem érvényesülnek: használni lehet, csak nem kapunk tőle többet, mint bármelyik 1000 Hz-es egér esetében.

Ha adott a megfelelő hardver, laikusként elsőre nem feltétlenül érezhető a különbség, ha viszont egymás után (vagy még jobb, ha párhuzamosan, ugyanazzal a játékkal) próbáljuk ki a Razer újdonságát egy manapság átlagosnak mondható gamer egérhez képest, akkor jön a releváció. Olyan játékok esetében, mint az Apex Legends vagy a CS:GO szembetűnő a különbség, a kurzor mozgása simábbá, ezzel pontosabbá válik, aminek hála eredményesebben vadászhatók le az ellenfelek. Kicsit olyan ez, mikor Full HD-ről váltunk át 4K-ra, 1080p-ben is szépek a játékok, de a 4K más szint, és visszatérve az alacsonyabb felbontásra azonnal látjuk a különbséget.

Fontos ugyanakkor, hogy nem minden játék támogatja a 8000 Hz-et, régebbi programoknál akadhatnak problémák (konkrétan az ellenkező hatást kapjuk, lassú, szaggató mozgást), és néhány manapság népszerű játék esetében is külön kell gondoskodni róla, hogy kihasználhassuk az egér képességeit. A CS:GO-nál például a raw mouse input engedélyezése szükséges, míg az Overwatch esetében a high precision mouse input beállítást kell bekapcsolni. Persze lesznek olyan programok, amiknél a játékmotor gátat szab(hat) az új Viper képességeinek, de frissítésekkel az ilyen anomáliák azért könnyedén korrigálhatók. Ha mégsem, akkor sincs nagy baj, hiszen a mintavételezési ráta szoftveresen módosítható: 8000-ról visszavehető négy- és kétezerre is, sőt a teljesen bevett 1000 Hz vagy annál alacsonyabb érték is beállítható.

Kinek jó?

A Razer Viper 8K Hz egy nagyon jó alapokon nyugvó, vadiúj technológiát felvonultató egér, aminek az előnyeit egyértelműen a profi játékosok tudják maximálisan kihasználni. Mellettük azok számítanak még célcsoportnak, akik, ha nem is versenyszerűen, de rengeteget játszanak olyan online kompetitív programokkal, ahol tényleg sokat nyomnak a latba a legjobb technikai feltételek.

Ezzel szemben az átlag és alkalmi játékosoknak a Razer újdonsága már olyan overkill, aminél nincs értelme kifizetni a felárat. Ugyanez a helyzet akkor is, ha valaki nem rendelkezik a megfelelő hardverrel, és ez alatt főleg a kijelzőt értjük. Ha valaki 60/90 Hz-es monitorral rendelkezik, és nem tervezi komolyabb modell beszerzését, annak felesleges egy ilyen, 90 euróért kínált egér.

Persze az éremnek van más oldala is: ha valaki hosszú távon gondolkodik, jövőálló megoldást keres, olyat, ami egy esetleges gépbővítést és kijelzőváltást követően is a jelenleg elérhető maximumot nyújtja, annak érdemes lehet az új Vipert is betenni a szóba jöhető jelöltek közé.