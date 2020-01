Kaptunk egy kis ízelítőt a tévézés jövőjéből

Kisebb elemekből összerakható hatalmas tévé, aminek még a képe is lenyűgöző? Már nem álom, igaz, egyelőre alig akad ember, aki képes megfizetni.

A Samsung az idei CES kütyüexpón számos új okostévét bemutatott: van 8K megjelenítésre képes csúcsmodell és kifejezetten a Z és Y generáció tagjainak szánt készülék, ami alkalmazkodik a megváltozott tartalomfogyasztási szokásokhoz. A dél-koreai gyártó Las Vegas-i standján ugyanakkor egy harmadik televíziótípus vonzotta a legtöbb figyelmet, ami abból a szempontból nem véletlen, hogy egy 292 hüvely (7,4 méter) képátlójú monstrumról van szó. Lehetetlen lett volna nem észrevenni.

Sok kicsi…

Mikor a közösségi médiában kiposztoltam egy fotót a hatalmas tévéről, az egyik első komment rögtön az volt: mekkora macera lehet egy ilyen készüléket bejuttatni egy lakásba. A felvetés jogos, de a valóságban ez két okból sem okozna problémát. Egyrészt a 292 hüvelykes tévé csak erőfitogtatás volt a Samsung részéről, kereskedelmi forgalomba ez a méret nem kerül, másrészt, ha be is kerülne, akkor sem lenne komolyabb gond a cipelésével, ugyanis ez a készülék moduláris, azaz

a méretes kijelző kisebb darabokból épül fel.

A gyártó pontosan két évvel ezelőtt, szintén a CES-en mutatta be ezt a technológiát, amit microLED néven ismerünk. Ez a megoldás sok tekintetben hasonlít az OLED-re: minden egyes pixel mögött egy mikrométerben mérhető miniatűr LED kap helyet, amelynek köszönhetően nincs szükség háttérvilágításra és színszűrőkre sem – ennek folyományaként kifejezetten vékony a panel, a kijelzőnél pedig adott a végtelen kontrasztarány, a tökéletes fekete és az élethű színek.

Ami viszont komoly előny az OLED-hez képest, hogy nem organikus diódák dolgoznak a pixelek mögött, így jóval nagyobb fényerő csikarható ki belőlük (akár 5000 nit), és itt már egyáltalán nem kell tartani a beégéstől sem. És e mellé még jön az is, hogy egy microLED képernyő több panelből épül fel, így ennek a megoldásnak hála a manapság bevettnek számító 16:9-es mellett 4:3-as, 1:1-es vagy akár 21:9-es képarányú kijelzők is összelegózhatók a rendelkezésre álló elemekből.

Két éve a The Wall néven futó termék még csak koncepció volt, tavaly viszont a Samsung bemutatta az első kereskedelmi forgalomba kerülő modelleket, ezek 75 és 84 hüvelykes méretben voltak elérhetők, méghozzá 4K-s felbontással, idén pedig még tovább bővül a portfólió, hiszen már 75, 88, 93, 110 és 150 hüvelykes verzióban is elérhető lesz ez a típus, ráadásul a 88-as és a 150-es lényegében káva nélküli modellek lesznek, utóbbi pedig képes lesz a 8K felbontás megjelenítésére is.

Itt jön elő a moduláris megoldás újabb nagy előnye: ebben az esetben nemcsak a képarány variálható, hanem a felbontás is, tehát újabb elemekkel egy 4K-s tévé szépen 8K-sra bővíthető.

A CES-en lehetőségünk volt megfigyelni, hogy egy ilyen tévé miképp szedhető szét és rakható össze a panelekből, illetve arról is meggyőződhettünk, hogy az elemekből összerakott kijelző semmilyen negatív hatással nincs a képminőségre. Hiába próbáltunk hézagot keresni a 292 hüvelykes óriástévén, még a legvilágosabb videóknál sem tudtuk kiszúrni, hol csatlakoznak egymáshoz a panelek. Az elénk táruló 8K-s látványtól viszont leesett az állunk, percekig megbabonázva bámultuk a szemünk előtt pergő videókat.

A Samsung lényegében a tévézés jövőjét prezentálta Las Vegasban, egy olyan lehetőséget, mikor a felhasználó a kedve szerint variálhatja és bővítheti a tévéjét, az éppen aktuális igényeinek megfelelően, olyan képminőség mellett, ami még az OLED paneleket is képes lepipálni.

A türelem microLED-et terem

Ezen a ponton persze már mindenkiben felmerülhetett a kérdés, hogy miért nem találkozunk ezzel a megoldással a boltokban? A válasz egyszerű: a „tévézés jövője” kifejezést nem véletlenül használtuk korábban, ugyanis ez a technológia ma még elérhetetlen az átlagemberek számára. A Samsung egyetlen boltban sem árulja a microLED modelleket, azokat a gyártótól lehet megrendelni, és hétköznapi felhasználásra, főleg luxusapartmanokba szokták installálni azokat.

Na nem itthon, hanem a világ tehetősebb részein.

Ennek a magyarázata viszonylag egyszerű: a microLED panelek gyártása sokkal problémásabb, mint az OLED típusoké. Ennek következtében az áruk is horribilis: egy 75 hüvelykes variáns forintban számolva súlyos milliókra rúg – ezért nem találkozhatunk moduláris tévével a hagyományos áruházak kínálatában.

Viszont ez nem mindig lesz így. A Samsung mellett más gyártók (például a másik tévéóriás, az LG) is gőzerővel dolgoznak a microLED technológián, ami előbb-utóbb tömeggyártáshoz, az árak mérséklődéséhez és a kínálat bővüléséhez fog vezetni. A jövőből pedig jelen lesz, és a kevesebb pénzből gazdálkodó átlagemberek is megtapasztalhatják a tévézés új formáját, ami a lehengerlő képminőség mellett egészen új felhasználási módokat is eredményezhet. Csak győzzük kivárni ezt az egészet.

