Hivatalosan is távozott Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz éléről: a választmány döntésének értelmében Szatmáry Kristóf az új elnök. A pártszervezet már korábban közölte, hogy nem a parlamenti képviselőként tovább munkálkodó Szentkirályi fogja betölteni a tisztséget.

Szatmáry Kristóf 2006-2026. között a Fidesz parlamenti képviselője volt, ezelőtt XVI. kerületi önkormányzati képviselőként is dolgozott. 2011- 2014. között a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára, 2011-2018. között a Miniszterelnökségen a kereskedelempolitika kormányzati összehangolásáért felelős miniszteri biztos volt. 2018-tól a Miniszterelnökség miniszteri biztosaként koordinálta a Budapesti Útépítési Programot. Szatmáry 2026-os választáson a XVI. kerületben 30 százalékos különbséggel maradt alul a tiszás Szabó Alexandrával szemben, és listáról sem jutott az Országgyűlésbe.

A budapesti Fidesz választmánya Renge Zsoltot, Szepesfalvy Annát, Gyepes Ádámot és Lehoczki Ádámot választotta a szervezet alelnökeinek. Az új elnökség kedden meg is tartott első ülését. Renge bejegyzése szerint a következő időszakban azon fognak dolgozni, hogy közösségüket egyben tartsák, megerősítsék és új lendületet adjanak neki.

Ez nem lesz egyszerű feladat, ugyanis már a Fidesz történelmi kétharmados veresége előtti években összeomlott a párt a fővárosban.