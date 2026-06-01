Ancelotti 36 éves fia BL-csapatnál lett vezetőedző

Davide és Carlo Ancelotti.
2026. 06. 01. 20:53
Davide Ancelottit nevezték ki a francia labdarúgó-bajnokságban legutóbb bronzérmes Lille vezetőedzőjének.

A 36 éves szakember az ötszörös Bajnokok Ligája-győztes Carlo Ancelotti fia, aki a klub hétfői bejelentése szerint 2028-ig írt alá a Ligue 1 harmadik helyezettjeként BL-főtáblás együtteshez.

Az ifjabbik Ancelotti 13 évet dolgozott édesapja mellett

többek között a Real Madridnál, a Bayern Münchennél, a Napolinál, a Paris Saint-Germainnél, valamint az Evertonnál. A brazil válogatotthoz szintén követte édesapját, de tavaly júniusban a brazil Botafogo trénere lett, onnan azonban decemberben elküldték. Az egyelőre kérdéses, hogy a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokságon Davide ott lesz-e segítőként a brazil stábban édesapja mellett.

Carlo Ancelotti tavaly óta irányítja szövetségi kapitányként az ötszörös vb-győztes dél-amerikai ország nemzeti csapatát. Minden idők egyik legsikeresebb futballedzője a BL-győzelmeit az AC Milannal és a Real Madriddal aratta, de emellett mind az öt nagy európai ligában, Angliában, Spanyolországban, Németországban, Olaszországban és Franciaországban is nyert bajnoki címet.

A budapesti BL-döntő után arról beszélgettünk, ki kontrollálta valójában a PSG–Arsenal meccset, mit jelent a városnak egy ilyen sportesemény, és miért vált ennyire megosztóvá Mikel Arteta Arsenalja.

