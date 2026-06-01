Foci-vb: a kormánnyal szembeni hűtlenség miatt maradhat le a tornáról a gólzsák

Amir Galenoei szövetségi kapitány kijelölte a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságon szereplő iráni válogatott 26 fős keretét, amelyet a görög Olimpiakoszban légióskodó rutinos Mehdi Taremi vezet, ugyanakkor az egyik legeredményesebb futballista, Szardar Azmun kimaradt, írja az MTI.

A 31 éves Azmun 91 válogatott meccsen 57-szer volt eredményes, a kapitány viszont már az előzetes keretbe sem hívta be, s most a végleges névsorban sem szerepel.

A BBC cikke szerint a kormánnyal szembeni hűtlenség állhat Azmun kihagyása mögött.

A hírek szerint az Egyesült Arab Emírségekben futballozó csatár azzal bosszantotta fel hazája vezetőit, hogy mikor kirobbant az Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael közötti konfliktus, akkor márciusban közzétett egy fotót magáról az Egyesült Arab Emírségek uralkodójával, Mohammed bin Rashid al-Maktummal.

Irán a harcok során támadásokat hajtott végre az Egyesült Arab Emírségek területén található létesítmények ellen.

EnAzmun távollétében a 33 esztendős Taremi, valamint a korábban az angol Brightonban is szerepelt Alireza Dzsahanbahs a két legnagyobb név az iráni válogatottban, amelynek kérését a nemzetközi szövetség (FIFA) figyelembe vette, és áthelyezte az ázsiai együttes világbajnoki főhadiszállását az egyesült államokbeli Arizonából a mexikói Tijuanába.

Az irániak mindhárom csoportmérkőzésüket az Egyesült Államokban játsszák majd, június 15-én Új-Zéland, június 21-én Belgium, június 26-án pedig Egyiptom ellen.

A 48 csapatos világbajnokságnak az amerikaiak mellett Kanada és Mexikó a társházigazdája.

