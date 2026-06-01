Izrael és a Hezbollah a harci cselekmények leállítására tett ígéretet – közölte Donald Trump hétfőn a két féllel folytatott telefonbeszélgetésére hivatkozva.

Az amerikai elnök bejegyzése szerint a katonai műveletek leállításáról Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel és a libanoni Hezbollah egy magas rangú képviselőjével egyeztetett.

Trump nagyon produktívnak nevezte megbeszélését az izraeli kormányfővel. Azt írta, hogy „nem mennek (izraeli) csapatok Bejrútba, és az úton lévőket visszafordítják”.

Az amerikai elnök a Hezbollah képviselőjével folytatott megbeszélés eredményét úgy foglalta össze, hogy „beleegyeztek minden lövöldözés leállításába, vagyis, hogy Izrael nem fogja őket támadni, és ők nem fogják Izraelt támadni”.

Nem sokkal korábban az iráni állami média azt közölte, hogy Teherán leállít minden közvetett üzenetváltást az Egyesült Államokkal Izrael Libanon területén végrehajtott katonai műveletei miatt.

A bejelentésre az amerikai elnök az NBC News-nak adott nyilatkozatában úgy reagált, hogy az Egyesült Államoknak van ideje, Irán viszont ezalatt rengeteg pénzt veszít a tengeri blokád miatt.

„Azt gondolom, hogy elhallgatni nagyon jó lehet, és azt hosszú ideig meg lehet tenni” – fogalmazott Trump, és hozzátette, hogy „ez nem jelenti azt, hogy elkezdünk mindenfelé bombákat ledobni, hanem csendben maradunk és fenntartjuk a blokádot”. (via MTI)