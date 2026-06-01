„Mintha New Yorkban lennénk a ′20-as években” – Magyar Péter bemutatta a jegybank aranyozott liftjét és mosdóját

admin Vaskor Máté
2026. 06. 01. 17:13

Magyar Péter videón mutatta be, hogy „mire ment el a pénz Matolcsy György egykori jegybankelnök jegybankjában”.

A miniszterelnök által közzétett felvételen látható a sajtóban korábban már bemutatott arany színű WC-kefetartó, papírtartó és kuka, vagy a lift, ami minden elemében aranyozott.

Azért égettek el Orbán Viktorék ennyi közpénzt, hogy Matolcsy György Great Gatsby-nek érezhesse magát, mint az 1920-as években New York-ban

– írta Magyar a posztban, hozzátéve, hogy a felújítás 105 milliárd forintba került.

A kormányfő azt is közölte, Varga Mihály jelenlegi jegybankelnök arról tájékoztatta, hogy az ügyben polgári peres eljárás is folyamatban van,

feltűnő értékaránytalanság miatt követel vissza a kivitelezőtől pénzeket a jegybank jelenlegi vezetése.

