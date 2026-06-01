balesetbűnügybudapestvi. kerület
Belföld

Rátámadtak egy sofőrre egy baleset után a VI. kerületben, a rendőrség három embert előállított

admin Vaskor Máté
2026. 06. 01. 21:49

Hétfőn este egy kisbusz vitte le egy taxi ajtaját Budapesten, az Izaebella utca és az Aradi utca sarkán, a balesetet követően pedig atrocitás érte az egyik sofőrt.

Információink szerint a taxiból több külföldi férfi szállt ki, és rárontottak a kisbuszt vezető sofőrre, akit ki is rángattak az üléséből, majd bántalmazni kezdték.

Lapunk megkeresésére a BRFK közölte,

a rendőrök bejelentésre mentek ki a helyszínre, onnan három embert állítottak elő, elszámoltatásuk folyamatban van. A BRFK a baleset körülményeit is vizsgálja.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Tarr Zoltán felszólította a 24.hu cikkében szereplő fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a támogatásokat a hozzájuk köthető szervezetek
Parlament: Magyart Rákosihoz hasonlították, Toroczkai vizsgálóbizottságot vezethet, a fizetésük jelentős csökkentéséről vitáztak
Vidéki prókátor: Sulyok Tamás eltávolítása egyszerű „tabula rasa” lesz
Magyar Péter a Sándor-palotánál: Módosítani fogjuk az Alaptörvényt Sulyok Tamás miatt
Leváltották Szentkirályi Alexandrát a budapesti Fidesz éléről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik