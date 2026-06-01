- Parlament: Magyart Rákosihoz hasonlították, Toroczkai vizsgálóbizottságot vezethet, a fizetésük jelentős csökkentéséről vitáztak
- Magyar Péter: Módosítani fogjuk az Alaptörvényt Sulyok Tamás miatt
- Sulyok szerint „politikai zsákmányszerzés”, amit Magyar Péterék vele tesznek
- Tarr Zoltán felszólította a 24.hu cikkében szereplő fideszes képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire költötték a támogatásokat a hozzájuk köthető szervezetek
- Rogánnak hála egy év alatt 12 milliárd forinttal nőtt a Batthyány Lajos Alapítvány vagyona
- Rekordprofitot hozott a dohánybiznisz Lázár János vásárhelyi holdudvarának
- Orbán kormányzása alatt közel 25 milliárd forint osztalékhoz jutottak a családtagjai
- Újra kellett éleszteni a romok alól kiszabadított székesfehérvári épületomlás sérültjét
- Először fogadta más ország külügyminiszterét Orbán Anita
- Balásy cégcsoportja nem tudja kifizetni a dolgozóit
- „Mintha New Yorkban lennénk a ′20-as években” – Magyar Péter bemutatta a jegybank aranyozott liftjét és mosdóját
A nap legfontosabb hírei – 2026. 06. 01.
Mohos Márton / 24.hu
Magyar Péter az új Rákosi Mátyás?
