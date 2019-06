A Xiaomi Mi Play – mondjuk így – egy régimódi készülék, hiszen elkerülte a Type-C mánia, még a jó öreg micro USB-n keresztül tölthető. Cserébe viszont van jack aljzat a kedvenc vezetékes fülhallgatónknak. A gyári töltője is csak 2 A-es, de nem is kell neki több, mivel semmilyen gyorstöltési szabványt nem támogat. A hangszórója is tök átlagos: monoban, hangosan, de nem túl szépen szól.

Viszont nincs hiány jó dolgokban sem. A legfontosabb, hogy a telefon a 5,84 hüvelykes kijelzőméret mellett is alig nagyobb, mint az 5,15 hüvelykes Mi 5. Mi inkább kompakt pártiak vagyok, nem szeretjük a tepsiket, ezért nagyon a fogása. Kevés hasonló méretű Xiaomi telefon van a piacon, talán a Redmi 6A, a Mi A2 Lite és a Mi 9 SE áll hozzá a legközelebb, de az utóbbi jóval drágább készülék.

A SIM tálcába a két SIM kártya mellé egy micro SD kártya is fér (akár 256 GB-ig), így nem kell lemondanunk a második telefonszámról akkor sem, ha bővíteni akarunk. A hátlap nagyon el van találva, elég király a színváltós háttér. Érdemes a kéket vagy a pirosat venni, feketében ugyanis nem igazán érvényesül a hatás. Külső alapján abszolút 10/10 a készülék, és a telefon dobozában megbújik egy gyári, átlátszó szilikon tok is, így rögtön védhetjük az üveg hátlapot a karcoktól.

Az előlap már valamivel maradibb, ami elsősorban a nagy káváknak tudható be, és emellett kicsit ambivalens látvány nyújt a csepp alakú szenzorsziget. A telefon tömege ugyanakkor kellemes: nem túl könnyű, nem is nehéz, és masszívan össze van rakva, tehát hozza a Xiaomi minőséget. Egész vékony a ház, így a kis mérettel párosulva igazán jó használati élményt ad akár egy kézzel is.

5 Fotó megtekintése Xiaomi Mi Play: használható okostelefon, kevesebb, mint 35 000 forintért Fotó: RendeljKínait Még több + Fotó: RendeljKínait Még több + Fotó: RendeljKínait Még több + Fotó: RendeljKínait Még több + Fotó: RendeljKínait Még több +

Belső értékek

A kijelző FHD felbontású, szép színekkel és jó betekintési szögekkel. Erős napfényhez ugyan kevéske a fényereje, éjszaka viszont nagyon kellemes olvasni minimum fokozaton. A hardver terén viszont részben csalódást okoz a készülék: a 4GB RAM és 64 GB háttértár teljesen korrekt,

viszont a Helio P35 processzor már egészen más tészta.

Alapból nem annyira szeretjük az MTK procikat, mert jellemzően jobban zabálják az aksit és optimalizálatlanabb rájuk a rendszer, mint a Snapdragonok esetében. És ez most is így van: a 3000 mAh-s aksi maximum 1 napot bírtunk ki egy töltéssel. Erősebb SoC-val szerelt telefonok (pl. Mi 8 SE) másfél napot is kihoznak szinte ugyanekkora telepből, igaz ott az AMOLED panel is segít a takarékosságban.

A rendszer az Antutuban 80-90 ezer pont körül teljesít, tehát alsó-középkategóriás megoldással van dolgunk. Nagyjából a Snapdragon 625 szintjén mozog, ami egy közel három éves chip. A nevével ellentétben játékra sem igazán alkalmas, a komolyabb címek (pl. Real Racing 3, Iron Blade) bizony szaggatnak. Játszhatóak ugyan, de érezhetően lassabban futnak, mint ahogy a készítők megálmodták.

A processzor viszont nem csak a játékokhoz öreg: az Android 8.1 alapú MIUI 10 is sokszor elgondolkodik, megakad, az alkalmazások is a szokásosnál lassabban töltenek be. Mindennapi használathoz elég a sebesség, de az ideges típusok jobban járnak, ha inkább pár ezrest még költenek jobb hardverre.

A másik fájó pont, hogy bár global verzióval dolgunk, még sincs B20 támogatás. Ez azt jelenti, hogy a mobil vidéken nem igen fogja a 4G internetet, főleg ha nem Vodafone-os a felhasználó. A GPS, Bluetooth és WiFi viszont rendben van, az utóbbi még az 5 GHz-et és az ac-t is tudja. NFC és infra nincs, de ilyen árkategóriától nem is nagyon várható ilyesmi. A hátlapon remekül és gyorsan működő ujjlenyomat olvasót is találunk, ami jól bevált megoldás adataink védelmére.

Szintén itt találjuk a 12+2 MP-es dupla kamerát LED vakuval karöltve. A rendszer mesterséges intelligenciával (AI) segít felismerni a fotótémát, és ahhoz igazítani a beállításokat, azonban a megszokottnál korlátozottabb képességekkel bír, és nem is kikapcsolható. Ennél valamivel rosszabb hír, hogy videózni maximum 1080p-ben lehet, méghozzá botrányos és rossz közti minőségben, főleg éjjel. A nappal készített fotók viszont egészen jók tudnak lenni, főleg makróban ügyes a mobil, de az éjjeli fényképezést itt is el kell felejteni.

Összegzés

Nem rossz próbálkozás a Mi Play, és közel is jár a sikerhez. Vannak nagyon jó részei, mint a kompakt méret, a pofás külső, a Full HD kijelző, a három részes SIM tálca, de sok helyen maradi megoldásokkal dolgozik, a legfájóbb pedig pont a processzor teljesítménye. Kicsit olyan érzésünk van, mintha maradék alkatrészekből dobtak volna össze egy telefont a Xiaominál, hogy ne vesszenek kárba.

34 000 forintért viszont kevés a használható telefon, így kategóriájában nem is olyan rossz vétel a Mi Play. Sokkal jobb ajánlat például, mint a Redmi 6A, viszont néhány plusz ezrest rászánva már ott a Redmi 7, ami több ponton is jobban teljesít. Mindent összevetve nem rossz az irány a Mi Play által képviselt irány: egy erősebb Snapdragon proci, B20, jobb kamera és esetleg egy gyorstöltés, és máris sokkal csábítóbb lenne. Ha pedig ugyanebben a házban kiadnának valami bikább verziót, rögtön meg is vennénk.