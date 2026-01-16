Mint arról beszámoltunk, elindul A Nagy Ő január végén Stohl Andrással a főszerepben, és 20 nő verseng majd a színész-műsorvezető szívéért, köztük Kiara Lord volt felnőttfilmes sztár is.

A legfiatalabb nő, aki versenybe száll Stohl szívéért, 21 éves, Szabó Rékának hívják, jelenleg tanuló. Stohl hamar lényegre tör vele kapcsolatban, a műsor előzetese szerint nekiszegezi a kérdést:

– El tudod képzelni azt, hogy egy 58 éves férfival élj? – Egyébként el, igen.

A színész-műsorvezető nagyon ad közeli barátai véleményére, így Ördög Nóra, Till Attila és Liptai Claudia is feltűnnek majd a villában.