„El tudod képzelni, hogy egy 58 éves férfival élj?” – 21 éves lány is verseng Stohl Andrásért A Nagy Ő-ben

Szabó Réka, A Nagy Ő 21 éves szereplője.
Besenyei Balázs
2026. 01. 16. 08:51
Szabó Réka, A Nagy Ő 21 éves szereplője.

Mint arról beszámoltunk, elindul A Nagy Ő január végén Stohl Andrással a főszerepben, és 20 nő verseng majd a színész-műsorvezető szívéért, köztük Kiara Lord volt felnőttfilmes sztár is.

A legfiatalabb nő, aki versenybe száll Stohl szívéért, 21 éves, Szabó Rékának hívják, jelenleg tanuló. Stohl hamar lényegre tör vele kapcsolatban, a műsor előzetese szerint nekiszegezi a kérdést:

– El tudod képzelni azt, hogy egy 58 éves férfival élj?

– Egyébként el, igen.

A színész-műsorvezető nagyon ad közeli barátai véleményére, így Ördög Nóra, Till Attila és Liptai Claudia is feltűnnek majd a villában.

