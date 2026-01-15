a nagy őkiara lordstohl andrás
A Nagy Ő: ez a 20 nő száll majd versenybe Stohl András szívéért

Kiara Lord is az indulók között van.

A minap derült ki, hogy a TV2 január 26-án tűzi majd műsorra a Stohl András-féle Nagy Ő-t. A csatorna nemrég újabb közleményt adott ki a reality-vel kapcsolatban, melyben bemutatták azt a 20 nőt, akik a színész-műsorvezető szívéért versengenek majd.

Van köztük pszichológus, ügyvezető és pornósztár is

Galériánkban mutatjuk, kiket láthatunk majd hamarosan a műsorban:

A közleményből kiderült továbbá az is, hogy a színész-műsorvezető nagyon ad közeli barátai véleményére, így Ördög Nóra, Till Attila és Liptai Claudia is feltűnnek majd a villában.

