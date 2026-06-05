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Élet-Stílus

Exek csatája: új versenyzőket leplezett le az RTL

Sárosi Zoltán / RTL
Hrovatin Csenge és Varga Miklós Joe még egy párként, a Nyerő Páros című reality 2023-as évadában.
admin Grósz Petra
2026. 06. 05. 11:18
Sárosi Zoltán / RTL
Hrovatin Csenge és Varga Miklós Joe még egy párként, a Nyerő Páros című reality 2023-as évadában.

Áprilisban jelentette be az RTL, hogy idén is lesz Exek csatája. Akkor az első nyolc szereplőt is leleplezték

  • Zsigmond Angi és Mészáros Bende,
  • Szorcsik Viki és Nagy Sanyi,
  • Pap Dorci és Esztergályos Patrik,
  • illetve Széphalmi Juliska és Sánta Laci személyében.
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Egy nős híresség is nekivág a műsornak a volt párja oldalán.

A csatorna friss Instagram-bejegyzése szerint

Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge is versenybe szállnak,

akikről eddig nem is lehetett tudni, hogy a szakítás mellett döntöttek.

 

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Mégsem maradtak együtt

Mint ismeretes, Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge több alkalommal is szakítottak már, legutóbb 2025 októberében szóltak erről a hírek, több mint egy évvel az esküvőjük után. Az év novemberében aztán arról számoltak be, hogy hosszabb szünetet tartottak, amit utólag egyikük sem bán, de újra egy párt alkotnak. A jelek szerint azóta mégis úgy döntöttek, hogy különválnak.

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Máskor is volt már olyan, hogy valamelyikük elköltözött, de most mindent tisztáztak és a nulláról kezdték újra.
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