Exek csatája: új versenyzőket leplezett le az RTL

Áprilisban jelentette be az RTL, hogy idén is lesz Exek csatája. Akkor az első nyolc szereplőt is leleplezték

Zsigmond Angi és Mészáros Bende ,

és , Szorcsik Viki és Nagy Sanyi ,

és , Pap Dorci és Esztergályos Patrik ,

és , illetve Széphalmi Juliska és Sánta Laci személyében.

A csatorna friss Instagram-bejegyzése szerint

Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge is versenybe szállnak,

akikről eddig nem is lehetett tudni, hogy a szakítás mellett döntöttek.

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Mégsem maradtak együtt

Mint ismeretes, Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge több alkalommal is szakítottak már, legutóbb 2025 októberében szóltak erről a hírek, több mint egy évvel az esküvőjük után. Az év novemberében aztán arról számoltak be, hogy hosszabb szünetet tartottak, amit utólag egyikük sem bán, de újra egy párt alkotnak. A jelek szerint azóta mégis úgy döntöttek, hogy különválnak.