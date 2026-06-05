Exek csatája: új versenyzőket leplezett le az RTL

Áprilisban jelentette be az RTL, hogy idén is lesz Exek csatája. Akkor az első nyolc szereplőt is leleplezték
- Zsigmond Angi és Mészáros Bende,
- Szorcsik Viki és Nagy Sanyi,
- Pap Dorci és Esztergályos Patrik,
- illetve Széphalmi Juliska és Sánta Laci személyében.
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Egy nős híresség is nekivág a műsornak a volt párja oldalán.
A csatorna friss Instagram-bejegyzése szerint
Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge is versenybe szállnak,
akikről eddig nem is lehetett tudni, hogy a szakítás mellett döntöttek.
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Mégsem maradtak együtt
Mint ismeretes, Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge több alkalommal is szakítottak már, legutóbb 2025 októberében szóltak erről a hírek, több mint egy évvel az esküvőjük után. Az év novemberében aztán arról számoltak be, hogy hosszabb szünetet tartottak, amit utólag egyikük sem bán, de újra egy párt alkotnak. A jelek szerint azóta mégis úgy döntöttek, hogy különválnak.
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Máskor is volt már olyan, hogy valamelyikük elköltözött, de most mindent tisztáztak és a nulláról kezdték újra.