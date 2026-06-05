Felkerült a transzplantációs listára a norvég koronahercegné: tüdőátültetésre van szüksége

A norvég királyi udvar pénteki közleménye szerint tovább romlott Mette-Marit norvég trónörökösné, Haakon koronaherceg feleségének egészségi állapota, ezért felkerült a tüdőtranszplantációs várólistára, adta hírül a Reuters. Az Oslói Egyetemi Kórház professzora azt mondta, olyan súlyos Mette-Marit állapota, hogy az átültetésre mihamarabb sort kell keríteni.

Egyre romlik a norvég koronahercegné egészségi állapota

Az 52 éves koronahercegnénél 2018-ban állapítottak meg tüdőfibrózist, ami egy olyan krónikus betegség, amely a tüdő hegesedésével jár együtt és légzési nehézségeket okoz.

A helyzet komolyságát mutatja, hogy Haakon koronaherceg a hét elején megszakította hivatalos japán látogatását, és idő előtt hazatért, hogy felesége mellett lehessen. A hercegi pár Ausztráliában tanuló 22 éves lánya, Ingrid Alexandra hercegnő is hazarepült nemrégen.

A palota azt is bejelentette, hogy a házaspár elhalasztja 25. házassági évfordulójuk megünneplését, amelyet idén augusztusra terveztek.

Kicsoda Mette-Marit?

Mette-Marit egyedülálló anya volt, amikor 1999-ben egy zenei fesztiválon megismerkedett a norvég koronaherceggel. Később összeházasodtak, házasságukból két gyerek született. A hercegné elsőszülött fiával az évek során komoly problémák voltak, de nemrég Mette-Marit is magyarázkodni kényszerült, miután kiderült, hogy kapcsolatban állt Jeffrey Epstein szexuális bűnelkövetővel.