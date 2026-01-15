„Műsorvezető akarok lenni” – A Nagy Ő jelentkezői elmondták, mi a céljuk a műsorban szerepléssel

Már megmutattuk egy galériában azt a 20 nőt, akik versenybe szálltak idén Stohl András szívéért A Nagy Ő című társkereső realityben.

Videókban is bemutatkoztak a nézőknek a delikvensek, Kiara Lord például arról beszélt, ő alapvetően a ValóVilágból ismeri Stohlt, no meg szinkronmunkáiból és mémekből.

Szórakoztatónak találom. Meditatív állapotban tervezek hozzáállni a dologhoz, de nem ijedek meg. Ha szerettek a Farmban, még jobban fogják élvezni A Nagy Ő-ben nyújtott alakításomat.

Hozzátette: a nyerni vágyás motiválta.

Egy másik jelentkező, Melinda arról beszélt, Stohlt ismeri már rég a televízióból, és ő is hasonló pályát képzel magának.

Évek óta nagy célom, hogy műsorvezető akarok lenni a médiában, ezért is jelentkeztem, hogy talán nagyobb esélyem van így.

A brazil származású Mimi azt mondja, pikáns jelenetekből nem lesz hiány.