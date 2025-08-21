Geszti Péter reagált Németh Balázs suttyózására

Geszti Péter múlt pénteken Hódmezővásárhelyen adott koncertet, melynek alkalmával néhány Lázár Jánossal és Mészáros Lőrinccel élcelődő poént is eleresztett a színpadon – amik azóta Németh Balázshoz is eljutottak. Az MTVA egykori műsorvezetője szerdán a Facebookon jelentette ki, hogy szerinte a rapper gyűlöletet akart kelteni a MÁV-val szemben, majd a Hír TV-ben úgy fogalmazott:

Igazi suttyó, prosztó poén volt szerintem onnan a színpadról, egy olyan embertől, aki valószínűleg soha nem jár vonattal, vagy nagyon régen járhatott vonattal.

Az elhangzottakkal kapcsolatban Geszti Péter válaszára sem kellett sokáig várni:

Tisztelet a vasutasoknak! Az orvosoknak, a kórházi dolgozóknak, a tanároknak, és még sorolhatnám. Tisztelet mindazoknak, akik alkalmatlan eszközrendszerekkel kell, hogy működtessék hivatásuk feladatait! Ezt a tisztánlátás és a pontosság kedvéért írom le. Amikor ironikus megjegyzést tettem koncertjeimen a MÁV drámai állapotára, természetesen nem az ott dolgozók kritikája vezetett, hanem egy közszolgáltatás leromlott állapota miatti hiányérzet

– írja friss Facebook-posztjában a rapper, aki mint mondja: amikor az ember kiszolgáltatottsága miatt lehetetlen helyzetbe kerül, jobb híján humorral igyekszik oldani a stresszhelyzetet

Ezt »suttyózta« le minap egy hivatásos klubharcos, aki korábban rezzenéstelen arccal hazudott hosszú éveken át hírolvasóként a nézők arcába, ezzel egy másik közszolgáltatást, a hiteles újságírást amortizálva le. Szép munka. Góg és Demagóg sokadik fia a szokásos hergelés során arra is célzott, hogy én biztos nem utazok vonattal. Pedig de

– szögezte le Geszti, hozzátéve, „annyit biztosan, mint ő”.

Szeretek vonattal utazni, és szoktam is, főleg az Intercity járatokon, mert kényelmes és pihentető tud lenni a vezetés helyett, közben lehet olvasni, zenét hallgatni, nézegetni a tájat – jó esetben, amikor minden működik. Mivel azonban ez a harcos kötekedés is csak egy olyan sunnyogó kommunikációs stratégia része, amely a bulváros személyeskedéssel a lényegi problémákról akarja elterelni a figyelmet, az általa hamisított statisztikákra mutogat, és ostromlott várként sajnáltatja magát, nem folytatom a gondolatmenetet. Ez nem párbeszéd. Csak pártbeszéd. Lenne. Arra pedig nincs szükségem. Ennyike. (Ennyike címmel indul szeptember 12-én a huszonötödik ARC kiállítás.)

– zárta sorait a Csillag Születik ítésze, aki a napokban a magyar előadókat listázó Deutsch Tamásnak is válaszolt.

Frissítünk!

Cikkünk megjelenése után Németh Balázs e-mailben jelezte szerkesztőségünknek, hogy mivel Geszti Péter megszólította, kommentben válaszolt a rapper Facebook-posztjára. Az említett hozzászólás jelenleg nem jelenik meg Geszti kommentszekciójában, Németh lapunknak küldött levele szerint azonban az alábbiak olvashatóak soraiban:

Ohh, a jól ismert liberális, gőgös, felsőbbrendű vádaskodás, fűszerezve egy csipetnyi gyávasággal és visszavonulással🏳️ Szóval érdemes vonattal utazni Magyarországon, az Intercity még kényelmes is! Jó ezt hallani egy ismert fővárosi művésztől, Gyurcsány egykori dalszöveg-írójától, aki most lelkes ellenzéki aktivistaként mindenáron azt akarja bizonygatni, hogy ebben az országban semmi nem működik. (Ha meg a statisztika azt mutatja, hogy valami jobban működik, mint pl. Németországban, akkor ott csak »általam hamisított statisztika« lehet a háttérben. Értem.)

– írta válaszában a riporter, aki szerint ha valaki „ilyen jól ismeri a MÁV drámai állapotát, az alkalmatlan eszközrendszereket, elsüthetne a következő koncerten egy ironikus poént Karácsony Gergely lángoló buszaival kapcsolatban. Csak, hogy oldja a stresszhelyzetet.”

Ui.: amennyiben tud mondani egyetlen példát arra, hogy hazudtam volna híradós műsorvezetőként, azt legyen szíves, írja meg. Ha nem tud ilyet, csak vádaskodik, akkor viszont kirakhatna az ARC kiállításra egy plakátot, amelyen bocsánatot kér tőlem😜

– zárta sorait Németh.