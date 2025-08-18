geszti péterhódmezővásárhelylázár jánosmáv
„A MÁV bejelentette, hogy 2026-ban embert juttat a Balatonra” – Geszti Péter a színpadról szólt be Lázárnak és Mészárosnak

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 08. 18. 12:05
Szajki Bálint / 24.hu

Pénteken Hódmezővásárhelyen koncertezett Geszti Péter, aki ez alkalommal néhány Lázár Jánossal és Mészáros Lőrinccel élcelődő poént is eleresztett a színpadon.

Először Márki-Zay Péter közösségi médiás oldalára került fel a néhány perces videó a zenész mondataival, kis idővel később azonban onnan eltűnt a felvétel, amelyet így végül a Gulyáságyú Média tett közzé a YouTube-on.

Az énekes a videóban először kézemelős játékra invitálja közönségét: először a busszal, majd az autóval érkezőknek kellett jelentkezni. Amikor a vonattal érkezőkhöz értek, Geszti kiemelte: „Nektek külön gratulálunk, hogy sikerült ideérni!”

Nemrég hallottuk, hogy a MÁV bejelentette: 2026-ban embert juttatnak el a Balatonra. Úgyhogy remélem, rajta leszünk a sínen mindannyian.

Az énekes aztán így folytatta: „És akkor még muszáj kérdeznem valamit: a többiek hogy jöttek?!”

Hát, gondolom, nem gyalog

– válaszolja meg aztán saját kérdését, Mészáros Lőrinc mémesedett válaszát idézve.

A teljes videó alább látható:

