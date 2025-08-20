geszti péterdeutsch tamás
Geszti Péter is válaszolt a magyar előadókat listázó Deutsch Tamásnak

2025. 08. 20. 10:11
Geszti Péter a napokban Hódmezővásárhelyen koncertezett, melynek alkalmával néhány Lázár Jánossal és Mészáros Lőrinccel élcelődő poént is eleresztett a színpadon. Fellépése előtt a rapper a Vásárhelyi Televíziónak nyilatkozott, reagálva arra, hogy Deutsch Tamás az ő nevét is feljegyezte arra a Facebookon közzétett listára, melyen azon magyar előadókat sorolta fel, akik szerinte az elmúlt 35 évben kivették a részüket a „mocskos Fidesz” skandálásából – szúrta ki a naphire.hu.

Megtiszteltetés abban a klubban szerepelni, ahol ilyen nevek közt szerepelhetek. Egyébként pedig természetesen ez is egy butaság, hát az én koncertjeimen soha nem hangzott el ilyen skandálás. Nem is fog valószínűleg. Nem is ez a cél. Én azt gondolom, hogy az én koncertjeimen ugyanúgy lehetnek kormánypárti szavazók, mint nem kormánypárti szavazók. Pont az a lényeg, hogy nem szabad hagyni a politikának, hogy behúzzon minket olyan dialógusokba és olyan terekbe, olyan lápi mocsárba, ahol egyébként nincs dolgunk

– magyarázta a Csillag Születik ítésze, hozzátéve: van határozott véleménye és elképzelése arról, milyen lenne egy jól működő demokrácia, ám ebből nagyon keveset visz föl a színpadra.

Inkább ironikus megjegyzéseket szoktam csak tenni. És hogyha éppen nem ez a rezsim lenne, hanem valamelyik másik, ami esetleg mondjuk visszaél a hatalmával, ugyanígy megtenném ezeket a megjegyzéseket. De soha nem volt cél az, hogy az ember hergeljen bárkit is. Ez nem jellemző az én egész életemre sem.

A listával kapcsolatban korábban Hernádi Judit lánya, Tarján Zsófi is üzent Deutsch Tamásnak.

