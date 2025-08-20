Németh Balázs Geszti Péternek: Igazi suttyó, prosztó poén volt

Geszti Péternek, aki a vonattal utazókkal »vicceskedik« a koncertjén: Németországban a távolsági vonatok pontossága 62,5%, Magyarországon: 80%. Tudom-tudom, itthon minden sz*r!

– írta a Facebookon Németh Balázs, az MTVA volt műsorvezetője, aki most a Fidesz-frakció szóvivője lett, a Facebookon. Geszti egy korábbi koncertjén arra kérte a közönséget, hogy tartsa fel a kezét, aki vonattal érkezett, és nekik külön gratulált, hogy sikerült időben odaérniük.

Nemrég hallottuk, hogy a MÁV bejelentette: 2026-ban embert juttatnak el a Balatonra. Úgyhogy remélem, rajta leszünk a sínen mindannyian.

– írta Geszti, majd elsütött egy poént Mészáros Lőrincről is, amikor azt kérdezte, a többiek hogy jöttek, majd rávágta, hogy

Hát, gondolom, nem gyalog.

Németh Balázs a Hír TV-ben folytatta, ahol a Telex szerint arról beszélt, hogy Geszti suttyón viselkedett.

Igazi suttyó, prosztó poén volt szerintem onnan a színpadról, egy olyan embertől, aki valószínűleg soha nem jár vonattal, vagy nagyon régen járhatott vonattal.

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte Geszti uszítani és gyűlöletet kelteni akart a közszolgáltatással kapcsolatban.

Azt próbálják bebizonyítani, arról próbálják meggyőzni a magyar embereket, hogy nem működik az ország. Miközben azt tapasztalhatjuk a hétköznapokban, hogy igen, persze, vannak hibák – hiszen minden területen, mindig vannak hibák –, de összességében sokkal jobban működik Magyarország, mint 2010-ben.

– tette hozzá.