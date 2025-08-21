Ismét a vonatozáson és Mészáros Lőrincen poénkodott Geszti Péter

Zamárdiban, a Strand Fesztiválon volt jelenése Geszti Péternek, aki a napokban kihúzta a gyufát a Fidesznél: „A MÁV bejelentette, hogy 2026-ban embert juttat a Balatonra” – mondta Geszti a színpadról hódmezővásárhelyi fellépésén. Ezt Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője prosztó poénnak tartotta.

Geszti egyébként Deutsch Tamásnak is visszaszólt, aki a napokban listázta, szerinte kik a Fideszt-ellenző közéleti személyek.

Egyébként pedig természetesen ez is egy butaság, hát az én koncertjeimen soha nem hangzott el ilyen skandálás. Nem is fog valószínűleg. Nem is ez a cél. Én azt gondolom, hogy az én koncertjeimen ugyanúgy lehetnek kormánypárti szavazók, mint nem kormánypárti szavazók.

De vissza Zamárdiba, a Strand Fesztiválhoz: az Index riportja szerint Geszti megint arról érdeklődött a közönségnél némi MÁV-kritikát beleszőve mondandójába, hogy miként érkeztek a balatoni településre.

Gondolom, nem gyalog

– idézte újra Mészárost, majd elmondta, ezzel most megint „bekerülök a hírekbe”.