Ismét a vonatozáson és Mészáros Lőrincen poénkodott Geszti Péter

Szajki Bálint / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 08. 21. 07:52
Szajki Bálint / 24.hu

Zamárdiban, a Strand Fesztiválon volt jelenése Geszti Péternek, aki a napokban kihúzta a gyufát a Fidesznél: „A MÁV bejelentette, hogy 2026-ban embert juttat a Balatonra” – mondta Geszti a színpadról hódmezővásárhelyi fellépésén. Ezt Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője prosztó poénnak tartotta.

Geszti egyébként Deutsch Tamásnak is visszaszólt, aki a napokban listázta, szerinte kik a Fideszt-ellenző közéleti személyek.

Egyébként pedig természetesen ez is egy butaság, hát az én koncertjeimen soha nem hangzott el ilyen skandálás. Nem is fog valószínűleg. Nem is ez a cél. Én azt gondolom, hogy az én koncertjeimen ugyanúgy lehetnek kormánypárti szavazók, mint nem kormánypárti szavazók.

De vissza Zamárdiba, a Strand Fesztiválhoz: az Index riportja szerint Geszti megint arról érdeklődött a közönségnél némi MÁV-kritikát beleszőve mondandójába, hogy miként érkeztek a balatoni településre.

Gondolom, nem gyalog

– idézte újra Mészárost, majd elmondta, ezzel most megint „bekerülök a hírekbe”.

Kapcsolódó
Geszti Péter is válaszolt a magyar előadókat listázó Deutsch Tamásnak
Azt mondja, megtiszteltetés számára olyan nevek között szerepelni, akiket a fideszes európai parlamenti képviselő nemrég listába szedett.

