Bódító anyagot tettek egy hatvan év körüli nő italába a randin, majd megerőszakolták – az elkövető videóra is vette a tettét

Megerőszakoltak egy nőt Kazincbarcikán. Értesüléseink szerint egy hatvan év körüli asszonyt erőszakolt meg egy ötvenes évei végén járó férfi. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján lévő közleményében azt írta, hogy a férfi egy társkereső oldalon hálózta be az áldozatát.

Azt írták, hogy a gyanúsított július 11-én egy online társkereső oldalon ismerkedett meg egy nővel, akivel személyes találkozót beszélt meg. A megbeszéltek szerint a férfi másnap délelőtt meg is jelent a nő kazincbarcikai lakásán.

A vendéglátó figyelmetlenségét kihasználva italába bódító hatású anyagot kevert. Miután áldozata védekezésre képtelen állapotba került, a férfi szexuális aktust létesített vele, melyről kompromittáló fénykép- és videófelvételeket is készített.

– fogalmazott közleményében a rendőrség.

A férfi távozáskor magához vette az asszony korábban megmutatott aranyékszereit, valamint egy telefontöltőt. A bűncselekménnyel okozott kár eléri a 1,5 millió forintot. A rendőrök azonosították, és elfogták a férfit, aki beismerte bűnösségét a gyanúsítotti kihallgatása során. A szexuális erőszakkal és rablással gyanúsított férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

Néhány nappal ezelőtt egy huszonéves lányt kötöztek meg és erőszakoltak meg Zircnél.