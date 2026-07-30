Magyar Péter: gyárak és üzemek állhatnak le ideiglenesen, hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet

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A Duna rekord alacsony vízszintje miatt, 44 év után először teljesen leállítják a Paksi Atomerőművet, és mivel szerdán leállt a Dunamenti Erőmű is, hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet – jelentette be Magyar Péter Facebook-videójában.

A rendkívüli energia-krízishelyzet miatt bizonyos nagyfogyasztók termelését korlátozhatják, adott esetben ideiglenesen le is állíthatják őket.

A kormány utasítására a MAVIR az alábbi nagyfogyasztókat szólította fel arra, hogy korlátozzák áramfogyasztásukat a kritikus időszakban:

akkumulátorgyárakat,

cementgyárakat,

vegyi üzemeket,

autógyárakat és egyéb üzemeket.

Amennyiben szükséges, a kormány akár kötelező jelleggel is beavatkozat egy-egy nagyfogyasztó ütemezett, ideiglenes lekapcsolásához – az ehhez szükséges jogszabályok előkészítése folyamatban van – tájékoztatott a miniszterelnök.