magyar péterenergiakrízisnagyfogyasztókkorlátozás
Belföld

Magyar Péter: gyárak és üzemek állhatnak le ideiglenesen, hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet

Szajki Bálint / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 07. 30. 17:39
Szajki Bálint / 24.hu
A MAVIR felszólítására a következő napokban korlátozzák az ipari üzemek és nagyfogyasztók áramfogyasztását, mert a Paksi Atomerőmű prognosztizált leállása és a Dunamenti Erőmű meghibásodása, valamint a hőhullám miatti megnövekedett áramigény energia-krízishelyzetet teremt.

Cikkünk frissül.

A  Duna rekord alacsony vízszintje miatt, 44 év után először teljesen leállítják a Paksi Atomerőművet, és mivel szerdán leállt a Dunamenti Erőmű is, hétfőtől energia-krízishelyzet jöhet – jelentette be Magyar Péter Facebook-videójában.

A rendkívüli energia-krízishelyzet miatt bizonyos nagyfogyasztók termelését korlátozhatják, adott esetben ideiglenesen le is állíthatják őket.

A kormány utasítására a MAVIR az alábbi nagyfogyasztókat szólította fel arra, hogy korlátozzák áramfogyasztásukat a kritikus időszakban:

  • akkumulátorgyárakat,
  • cementgyárakat,
  • vegyi üzemeket,
  • autógyárakat és egyéb üzemeket.

Amennyiben szükséges, a kormány akár kötelező jelleggel is beavatkozat egy-egy nagyfogyasztó ütemezett, ideiglenes lekapcsolásához – az ehhez szükséges jogszabályok előkészítése folyamatban van – tájékoztatott a miniszterelnök.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elkerülhetetlen a paksi atomerőmű leállítása az MVM szerint
20 millióval emelte meg Forsthoffer Ágnes hivatala a parkfenntartási maffiában érintett cég megbízását
Szijjártó Péter visszavonta feljelentését Magyar Péter ellen, nem kerül napirendre a kormányfő mentelmi joga
Magyar: Sor kerülhet a paksi atomerőmű teljes lekapcsolására
Elkerülhetetlen a paksi atomerőmű leállítása az MVM szerint
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik