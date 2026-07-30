MÁV: Avartűz, mozdonytűz okoz gondokat a Dunántúlon

Avartűz miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat Székesfehérvár és Pétfürdő között, ezért a Székesfehérvár-Veszprém-Szombathely/Zalaegerszeg vonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítaniuk – közölte a Mávinform a honlapján. A tájékoztatás szerint a pótlóbuszok Székesfehérvár, Várpalota és Pétfürdő vasútállomásán állnak meg.

A katasztrófavédelem jelentése szerint komoly a helyzet, mivel mintegy húsz kilométeren ég a vasúti töltés mindkét oldala Sárszentmihály és Pétfürdő között. A tájékoztatás szerint egy benzint szállító tehervonat fékszerkezetében keletkezett tűz, ami lángra lobbantotta a vasúti töltés mellett a száraz aljnövényzetet.

A Balatonnál egy mozdony gyulladt ki

Az észak-balatoni vasútvonalon pedig a Tanúhegy sebesvonat mozdonya kezdett füstölni Örvényesen, ami miatt Aszófő és Balatonakali-Dörgicse között nem közlekedhetnek a vonatok. A vonalon késésekre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani, a Mávinform tájékoztatása szerint.