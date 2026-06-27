A Fradi támadója a vb-ről: Nem érdekel a döntés, az én gólom volt

Az idei labdarúgó-világbajnokságon három NB I-es labdarúgó is részt vesz:

a felcsúti Laros Duarte történelmi továbbjutást ünnepelhet a zöld-foki válogatottal,

a fontos gólt szerző győri Nadir Benbouali még versenyben van a 32 közé jutásért Algériával,

a ferencvárosi Lenny Joseph pedig azt a Haitit erősítette, amely 1974 után tért vissza a vébére, és amely kétszer is vezetett, majd végül kikapott a legutóbbi tornán negyedik Marokkótól.

Joseph maga is betalált a vébén, méghozzá a marokkói kapuba, csakhogy a sarkazása után a labda a kivetődő Bonót is érintve pattogott a kapuba, a FIFA pedig a kapus öngóljaként könyvelte el a találatot.

Nem érdekel a döntés, akkor is az én lövésem volt, én rúgtam a kapuba a labdát, ez nem a kapus öngólja volt. Fantasztikus gól volt!

Ahogy láttam, hogy a labda a kapuban van, ahogy mozog a háló, kiszakadt belőlem minden, ez a tiszta öröm pillanata volt, amit megoszthattam a honfitársaimmal, egyszerűen elöntött az adrenalin, az érzelmek, most kitört belőlem minden. Büszke vagyok rá, hogy nyomot hagytam a hazám történelmében mint Haiti történetének második vb-gólszerzője” – nyilatkozta a fradi.hu-nak Joseph.

A támadó azt mondta, olyan emlék volt számára ez a vb, amit sosem fog elfelejteni, mert minden gyerek, aki labdarúgó akar lenni, arról álmodik, hogy egy napon pályára léphessen a világbajnokságon, mégis rengeteg játékos pályafutása telik el úgy, hogy nem léphet pályára a tornán.

Nagyon, de nagyon nehéz kijutni a tornára, és nekem ez megadatott, sose fogom elfelejteni, ezt eltettem a szívembe örökre

– mondta Joseph, aki megtiszteltetésként élte meg, hogy olyan világsztárok ellen léphetett pályára, mint például Vinícius és Raphinha.

A haiti csapat végül mindhárom mérkőzését elveszítette, így az utolsó helyen zárt a csoportban, ahol Skócia ellen kezdett (és csak 1-0-ra kapott ki), valamint Brazíliával és Marokkóval is játszott.