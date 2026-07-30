Újabb személycserékről döntött a kormány

Több határozat is megjelent a Magyar Közlönyben. Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő a miniszterelnök javaslatára Bán Dánielt 2026. július 30-ai hatállyal az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává nevezte ki. Azt a döntést még Sulyok Tamás volt köztársasági elnök írta alá, amely szerint Kovács Csaba lesz 2026. augusztus 1-jétől a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen rektora.

Az államtitkári kinevezés mellett több személycsere is történt.

Pósfai Gábor belügyminiszter javaslatára a miniszterelnök Berki Antalt – 2026. július 29-ei hatállyal – helyettes államtitkárrá nevezte ki.

belügyminiszter javaslatára a miniszterelnök – 2026. július 29-ei hatállyal – helyettes államtitkárrá nevezte ki. A kormányfő Belényesi Lászlót , a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkárát felmentette, majd kinevezte a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium részeként működő Nemzeti Fejlesztési Központ főigazgatójának.

, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkárát felmentette, majd kinevezte a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium részeként működő Nemzeti Fejlesztési Központ főigazgatójának. Görög Márta igazságügyi miniszter előterjesztésére – lemondására tekintettel – megszűnt Gergyeni Zoltán helyettes államtitkár megbízatása. Magyar Péter a tárcához Szabó Leventét nevezte ki helyettes államtitkárrá.

igazságügyi miniszter előterjesztésére – lemondására tekintettel – megszűnt helyettes államtitkár megbízatása. a tárcához nevezte ki helyettes államtitkárrá. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatára Szentirmai Tamás augusztus 1-jei hatállyal lesz helyettes államtitkár.

közlekedési és beruházási miniszter javaslatára augusztus 1-jei hatállyal lesz helyettes államtitkár. Július 29-től Kármán András pénzügyminiszter helyettes államtitkára Lavich Gábor Ákos .

pénzügyminiszter helyettes államtitkára . Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter javaslatára Magyar Péter Balogh Szilviát és Zöld-Nagy Viktóriát felmentette, helyettes államtitkárnak Szabó Imre Szilárdot július 30-ai, Nádasné Rab Henriett Enikőt augusztus 10-ei hatállyal nevezte ki.

szociális és családügyi miniszter javaslatára Magyar Péter felmentette, helyettes államtitkárnak július 30-ai, augusztus 10-ei hatállyal nevezte ki. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára a kormányfő „más fontos megbízatására tekintettel” július 31-ei hatállyal felmentette Raffay Bálint országos kórházfőigazgató-helyettest. Korábban a Népszava írt arról, hogy ő is helyettes államtitkár lesz a szaktárcánál.

A köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva Forsthoffer Ágnes – a miniszterelnök előterjesztésére – Pertti Juhani Anttinen finn nagykövetnek

a magyar–finn kapcsolatok előmozdításáért végzett kitartó és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként

a „Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat” kitüntetést adományozta.