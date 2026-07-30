forsthoffer ágnesközlönykormánykinevezés
Belföld

Újabb személycserékről döntött a kormány

Mohos Márton / 24.hu
admin Farkas György
2026. 07. 30. 06:39
Mohos Márton / 24.hu
Forsthoffer Ágnes kitüntetést adományozott.

Több határozat is megjelent a Magyar Közlönyben. Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő a miniszterelnök javaslatára Bán Dánielt 2026. július 30-ai hatállyal az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává nevezte ki. Azt a döntést még Sulyok Tamás volt köztársasági elnök írta alá, amely szerint Kovács Csaba lesz 2026. augusztus 1-jétől a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen rektora.

Az államtitkári kinevezés mellett több személycsere is történt.

  • Pósfai Gábor belügyminiszter javaslatára a miniszterelnök Berki Antalt – 2026. július 29-ei hatállyal – helyettes államtitkárrá nevezte ki.
  • A kormányfő Belényesi Lászlót, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkárát felmentette, majd kinevezte a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium részeként működő Nemzeti Fejlesztési Központ főigazgatójának.
  • Görög Márta igazságügyi miniszter előterjesztésére – lemondására tekintettel – megszűnt Gergyeni Zoltán helyettes államtitkár megbízatása. Magyar Péter a tárcához Szabó Leventét nevezte ki helyettes államtitkárrá.
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatára Szentirmai Tamás augusztus 1-jei hatállyal lesz helyettes államtitkár.
  • Július 29-től Kármán András pénzügyminiszter helyettes államtitkára Lavich Gábor Ákos.
  • Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter javaslatára Magyar Péter Balogh Szilviát és Zöld-Nagy Viktóriát felmentette, helyettes államtitkárnak Szabó Imre Szilárdot július 30-ai, Nádasné Rab Henriett Enikőt augusztus 10-ei hatállyal nevezte ki.
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára a kormányfő „más fontos megbízatására tekintettel” július 31-ei hatállyal felmentette Raffay Bálint országos kórházfőigazgató-helyettest. Korábban a Népszava írt arról, hogy ő is helyettes államtitkár lesz a szaktárcánál.

A köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva Forsthoffer Ágnes – a miniszterelnök előterjesztésére – Pertti Juhani Anttinen finn nagykövetnek

a magyar–finn kapcsolatok előmozdításáért végzett kitartó és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként

a „Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat” kitüntetést adományozta.

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