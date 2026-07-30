Újabb személycserékről döntött a kormány

Több határozat is megjelent a Magyar Közlönyben. Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő a miniszterelnök javaslatára Bán Dánielt 2026. július 30-ai hatállyal az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává nevezte ki. Azt a döntést még Sulyok Tamás volt köztársasági elnök írta alá, amely szerint Kovács Csaba lesz 2026. augusztus 1-jétől a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen rektora.
Az államtitkári kinevezés mellett több személycsere is történt.
- Pósfai Gábor belügyminiszter javaslatára a miniszterelnök Berki Antalt – 2026. július 29-ei hatállyal – helyettes államtitkárrá nevezte ki.
- A kormányfő Belényesi Lászlót, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkárát felmentette, majd kinevezte a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium részeként működő Nemzeti Fejlesztési Központ főigazgatójának.
- Görög Márta igazságügyi miniszter előterjesztésére – lemondására tekintettel – megszűnt Gergyeni Zoltán helyettes államtitkár megbízatása. Magyar Péter a tárcához Szabó Leventét nevezte ki helyettes államtitkárrá.
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatára Szentirmai Tamás augusztus 1-jei hatállyal lesz helyettes államtitkár.
- Július 29-től Kármán András pénzügyminiszter helyettes államtitkára Lavich Gábor Ákos.
- Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter javaslatára Magyar Péter Balogh Szilviát és Zöld-Nagy Viktóriát felmentette, helyettes államtitkárnak Szabó Imre Szilárdot július 30-ai, Nádasné Rab Henriett Enikőt augusztus 10-ei hatállyal nevezte ki.
- Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára a kormányfő „más fontos megbízatására tekintettel” július 31-ei hatállyal felmentette Raffay Bálint országos kórházfőigazgató-helyettest. Korábban a Népszava írt arról, hogy ő is helyettes államtitkár lesz a szaktárcánál.
A köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorolva Forsthoffer Ágnes – a miniszterelnök előterjesztésére – Pertti Juhani Anttinen finn nagykövetnek
a magyar–finn kapcsolatok előmozdításáért végzett kitartó és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként
a „Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat” kitüntetést adományozta.