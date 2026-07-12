Újabb vébét megjárt kapitányt bocsátották el

A 45 éves szakvezető felmentését az afrikai ország szövetsége jelentette be. Thiaw irányításával a szenegáli csapat a Franciaországgal, Norvégiával és Irakkal alkotott csoportban három ponttal a harmadik helyen végzett, de továbbjutott.

A nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcban viszont kétgólos előnyt elherdálva hosszabbításban 3-2-re alulmaradt a belgákkal szemben.

Megnyerték az Afrika Kupát, de a zöld asztalnál elvették

Thiaw 2024 óta volt a szenegáli válogatott edzője, idén az ő vezetésével az együttes a pályán ugyan megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját, de később ezt elvették a csapattól.

A házigazda Marokkó elleni finálé rendes játékidejének hosszabbításában Thiaw lehívta a pályáról a játékosait, mivel 0-0-s állásnál előbb csapata gólját érvénytelenítették, majd percekkel később a rivális büntetőhöz jutott.

A szenegáliak levonulása miatt 14 percig állt a játék, majd a marokkói Brahim Díaz elhibázta a büntetőt. A hosszabbításban aztán Pape Gueye a kapuba talált, így a szenegáliak történetük második kontinensbajnoki diadalukat aratták.

Pénzbüntetés és eltiltás lett a vége

Az afrikai kontinentális szövetség fegyelmi bizottsága a botrányos meccs miatt utóbb a szakvezetőt 100 ezer dolláros pénzbüntetéssel sújtotta és öt mérkőzésre eltiltotta. A szenegáli játékosok közül Iliman Ndiay és Ismaila Sarr kétmeccses eltiltást kapott a játékvezető inzultálásáért, míg az ország szövetségének 615 ezer dollárt kellett fizetnie a csapat és a szenegáli szurkolók viselkedése miatt,

de a legsúlyosabb büntetés az volt, hogy a döntőt 3-0-s megállapított eredménnyel Marokkónak adták.