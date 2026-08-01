Már-már egy horrorfilm hangulatát árasztotta a futballmérkőzés

Szürreális jeleneteknek lehettek szemtanúi péntek este az argentin negyedosztály, a Primera C A csoportjában, ahol az ország legrégebben, 1875-ben alapított klubja, a Club Mercedes az Estrella Del Surt fogadta.

A hazaiak a második félidő elején szereztek vezetést, majd Buenos Airesre és környékére egy hatalmas vihar csapott le, így az Estadio Liga Mercedina egyébként is botrányosan rossz minőségű pályája teljesen elázott, így a csata egy vízilabda-mérkőzéshez hasonlító módon folytatódott.

A bokáig érő vízben alig sikerült komolyabb támadásokat vezetni, sőt, volt egy időszak, hogy a világítás nagy része is elment, így félhományban küzdöttek a felek, ahogy a helyi sajtó írta, már-már egy horrorfilm hangulatát árasztotta az egész.

A hajrára visszajött a világítás, a vendégek pedig egy szép fejessel a végén pontot mentettek (1-1).