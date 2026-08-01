Közel ötvenen jelentkeztek a NAV elnöki posztjára

Kármán András pénzügyminiszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint közel ötvenen nyújtottak be pályázatot a NAV elnöki posztjára, és a jelentkezési határidő lezárultával megkezdődik a beérkezett pályázatok formai és tartalmi előszűrése, amit személyes interjúk követnek. A pénzügyminiszter tájékoztatása alapján a benyújtott anyagok elbírálásának végső határideje augusztus 28.

A posztban Kármán kiemeli, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot a jövőben ne politikai kinevezettek vezessék, és a szervezet minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből, politikai befolyás nélkül működjön. Ennek érdekében egy nemrég elfogadott törvényjavaslat alapján megszüntették az adóhatóság elnökének államtitkári státuszát.

Egy korábbi törvényi rendelkezés értelmében a NAV vezetője 2016 óta államtitkárként látta el feladatát, aminek következtében a kinevezése a korábbi miniszterelnök mandátumának végével (2026. május 13.) automatikusan megszűnt – emiatt távozott a posztjáról a kormányváltás után az addigi elnök, Vágujhelyi Ferenc.

Kármán a teljes transzparencia társadalmi igényére hivatkozva július elején döntött a nyilvános pályázat kiírása mellett. A miniszter ekkor és a friss bejelentésében is azt hangsúlyozta, hogy az adóhatóságnak szakmai alapon kell működnie.