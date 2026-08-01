Újra vörös kód lépett érvénybe a szociális ellátórendszerben

Kátai-Németh Vilmos szociális miniszter augusztus 1-én a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben közölte, hogy a hőség miatt újra vörös kód van érvényben a szociális ellátórendszerben. A tárcavezető tájékoztatása szerint a minisztérium emiatt megerősítette az intézmények és szolgálatok készenlétét.

A miniszter azt írja, hogy kiemelt figyelmet fordítanak az utcai szociális munkára és a hajléktalanellátásra, valamint az idős, beteg, fogyatékossággal élő és más okból segítségre szoruló emberekre. Hozzátette: a házi segítségnyújtásban, a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokban, illetve a falu- és tanyagondnoki szolgálatokban dolgozó kollégákat is arra kérték, hogy ezekben a napokban fokozottan figyeljenek a veszélyeztetett személyekre.

Kátai-Németh a lakosságot is arra kérte, hogy nézzenek rá idős szomszédaikra, érdeklődjenek az egyedül élő ismerőseiknél, és ne menjenek el a rosszul lévő emberek mellett az utcán, sürgős esetben pedig hívják a 112-t.

A kormány emellett közösségi összefogást is szorgalmaz: kérik a léghűtött terek, irodák, vendéglátóhelyek megnyitását, továbbá védőital és pihenőidő biztosítását a szabadban dolgozó munkavállalóknak.

A tárcavezető korábban már előre jelezte a vörös kód ismételt életbeléptetését a tartós kánikula miatt. Az extrém időjárás a nyár folyamán folyamatos kihívást jelent az országnak: júniusban már volt példa vörös kód elrendelésére, az elmúlt napokban pedig a harmadfokú hőségriasztás és az aszály miatt a Tisza-kormány energiatakarékossági intézkedésekről döntött.

Utóbbi részeként elhalasztották az Országgyűlés rendkívüli üléseit, és lekapcsolták az állami fenntartású intézmények díszkivilágítását, miután a Duna rekordalacsony vízállása a paksi atomerőmű leállítását is kilátásba helyezte.