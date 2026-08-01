Ukrán drónok süllyesztették el a Roszatom teherhajóját a Fekete-tengeren

Ukrán drónok elsüllyesztették a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat tulajdonában álló egyik teherhajót a Fekete-tengeren az éjszaka.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője szombaton közölte, hogy a hajó 17 fős legénysége túlélte a támadást. A hajó – tájékoztatása szerint – fagyasztott élelmiszereket, építőanyagokat és más árukat szállított; a járműbe két ukrán drón csapódott be.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalain megerősítette a szankciók alatt álló Yanina orosz konténerhajóra mért csapást. (MTI)