orosz-ukrán háborúdróntámadáselsúllyedt
Nagyvilág

Ukrán drónok süllyesztették el a Roszatom teherhajóját a Fekete-tengeren

afp
admin Spirk József
2026. 08. 01. 15:03
afp

Ukrán drónok elsüllyesztették a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat tulajdonában álló egyik teherhajót a Fekete-tengeren az éjszaka.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője szombaton közölte, hogy a hajó 17 fős legénysége túlélte a támadást. A hajó – tájékoztatása szerint – fagyasztott élelmiszereket, építőanyagokat és más árukat szállított; a járműbe két ukrán drón csapódott be.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalain megerősítette a szankciók alatt álló Yanina orosz konténerhajóra mért csapást. (MTI)

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