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Belföld

„Nem megy tovább az élet két gyerekkel, ha a kutyáid meghalnak” – rávilágít az állatkínzásos esetek kezelésére a vácszentlászlói kettős mérgezés

Berecz Ágnes archívuma
Berecz Ágnes gyermekeivel és a két kutyával.
admin Ürmös Dániel
2026. 08. 01. 11:00
Berecz Ágnes archívuma
Berecz Ágnes gyermekeivel és a két kutyával.
Mit tehet az, akinek megmérgezték a kutyáját, vagy kutyáit, ahogy azt nemrég egy vácszentlászlói család tapasztalta, amikor bő egy nap leforgása alatt két kutyájukat is elvesztették? Jogász szakértővel jártunk utána, hogyan érdemes feljelentést tenni, mit tehetünk a tragédia megelőzéséért és mi hiányzik a hazai állatvédelemből. Spoiler: új törvényre már nem, több forrásra viszont lenne szükség. Cikkünkből többek között az is kiderül, igaz-e az a gyakran hallott állítás, hogy Magyarországon még soha senkit nem ítéltek letöltendő börtönbüntetésre állatkínzásért.

Füge három éves volt, Kifli tizennégy. Egy háromtagú családdal éltek Vácszentlászlón. Vagyis inkább családban, mert nem kinti, láncon tartott ebek voltak, hanem inkább a család tagjai. A múlt idő oka, hogy a közelmúltban glikolmérgezés áldozatai lettek. Berecz Ágnes és két, tizenegy és tizenhárom éves lánya végignézte a kutyák haláltusáját.

Most ott vannak a kertben, mindketten. A gyerekek egész nap sírnak, én jelenleg nem dolgozom. Nem megy tovább az élet két gyerekkel, ha a kutyáid meghalnak

– mondja. De mi is történt pontosan?

„A kisebbik lányommal elmentünk itthonról, a nagyobbik lányom pedig zsúrban volt. Nagyjából másfél óráig lehettünk távol. Amikor megjöttünk, mindkét kutya itt volt.  Nem tudom, hogy kiszöktek-e, vagy kaptak-e valamit a kertbe bedobva. Ahogy feküdtünk volna le aludni,

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