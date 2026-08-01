Füge három éves volt, Kifli tizennégy. Egy háromtagú családdal éltek Vácszentlászlón. Vagyis inkább családban, mert nem kinti, láncon tartott ebek voltak, hanem inkább a család tagjai. A múlt idő oka, hogy a közelmúltban glikolmérgezés áldozatai lettek. Berecz Ágnes és két, tizenegy és tizenhárom éves lánya végignézte a kutyák haláltusáját.

Most ott vannak a kertben, mindketten. A gyerekek egész nap sírnak, én jelenleg nem dolgozom. Nem megy tovább az élet két gyerekkel, ha a kutyáid meghalnak

– mondja. De mi is történt pontosan?

„A kisebbik lányommal elmentünk itthonról, a nagyobbik lányom pedig zsúrban volt. Nagyjából másfél óráig lehettünk távol. Amikor megjöttünk, mindkét kutya itt volt. Nem tudom, hogy kiszöktek-e, vagy kaptak-e valamit a kertbe bedobva. Ahogy feküdtünk volna le aludni,