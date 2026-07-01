belga válogatottbelgiumfoci vbfoci vb 2026
Élő Foci

Foci-vb: Belgium-Szenegál 0-2 (élő)

foci vb 2026 belgium szenegál élő közvetítés
Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 01. 21:50FRISSÍTVE: 2026. 07. 01. 23:14
foci vb 2026 belgium szenegál élő közvetítés
Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Az utolsó csoportmeccsén Belgium és Szenegál is öt-öt gólig jutott, lássuk, mire megy a két csapat egymás ellen. A tét a nyolcaddöntőbe jutás, kövesd velünk élőben!
Júl. 1. Július 1. 22:00
SEATTLE Lumen Field
BEL Belgium
0:2
SEN Szenegál
LEGJOBB 32
közvetítés
Habib Diarra
H. Diarra
24
Charles De Ketelaere
De Ketelaere
45
Romelu Lukaku
Lukaku
45
Ismaila Sarr
Sarr
50
4-2-3-1
4-3-3
Thibaut Nicolas Marc Courtois Courtois 1
Timothy Castagne Castagne 21
Brandon Mechele Mechele 4
Arthur Theate Theate 3
Maxim De Cuyper De Cuyper 5
Youri Tielemans Tielemans 8
Hans Vanaken Vanaken 20
Leandro Trossard Trossard 10
Kevin De Bruyne De Bruyne 7
Jeremy Doku Doku 11
Charles De Ketelaere De Ketelaere 17
Mory Diaw Diaw 23
Ismail Jakobs Jakobs 14
Moussa Niakhate Niakhate 19
Mouhamadou Habib Diarra H. Diarra 21
Idrissa Gana Gueye Gana 5
Pape Gueye Gueye 26
Pathe Ciss P.I. Ciss 6
Iliman Ndiaye Ndiaye 13
Ismaila Sarr Sarr 18
Krepin Diatta Krépin 15
Sadio Mane Mané 10
51'

2-0 Szenegálnak!

Niakhaté varázslatos labdát küldött a védők között beinduló Sarrnak, aki zseniálisan vette át mellel, majd izomból beverte Courtois-nak! 2-0!

51'

Diarra duplázhatott volna

Mané tökéletesen csinálta meg a helyzetet, Diarra pedig 10-11 méterről sután találta el ballal.

46'

Ez többet ígért

Ndiaye ígéretes helyen jutott lövőhelyzetbe, de a labdája elbattyogott a jobb alsó mellett.

46'

Jön Lukaku!

A belga válogatottsági rekorder a nagyon halovány De Ketelaerét váltja.

23:02

Minden mutatóban jobb Szenegál

Többször próbálkozott (7-5), többször talált kaput (3-2) és az xG-mutatóban is magasan veri (1,90-0,17) az ellenfelet.

45+6'

Vége az első félidőnek!

Szenegál 1-0-ra vezet Diarra góljával. A belgák eddig csalódást keltő játékot nyújtanak, csak az utolsó percekben kaptak lábra.

45'

Éledeznek a belgák

Egy szöglet után visszakerült a labda De Cuyperhez, aki a kapu bal oldala felé csavart, ám Diaw a levegőben úszva kitolta. Szép jelenet volt!

43'

Ez most veszélyes volt

De Bruyne tette ki a labdát jobbra, Doku rácselezett a védőjére, majd be akarta adni a labdát, ami megpattant, és így lett veszélyes, ám Diaw elcsípte.

37'

Szép játék volt!

Mané és Diarra passzolta ki a belga védelmet a 16-osnál, végül Mané estében lőtt, de erőt nem tudott beleadni, így Courtois könnyedén hárított.

22:31

Mit kell tudni a gólszerzőről?

A 22 éves Habib Diarra a Sunderland játékosa, az angol csapat focistái ontják a gólokat a vébén. Klubjában az előző idényben 20 meccsen játszott, 15-ször kezdőként, és 2 gól, valamint 2 gólpassz került a neve mellé.

18'

De Bruyne lövését gyorsan felejtsük el

Nem sokkal, olyan 10 méterről lőtt csak fölé a pengés belga. Bezzeg a másik oldalon Idrissa Gueye szép kapáslövése kaput talált, de Courtois most nem hozta a frászt honfitársaira.

9'

Túl sokat várt a belga

De Ketelaere kerülhetett volna lövőhelyzetbe azzal, hogy a jobb szélen felfutó Castagne megosztotta a védők figyelmét, ám De Ketelaere addig totojázott, míg szerelni tudták a 16-oson belül. Végül így is lövéssel fejezték be az akciót a belgák, Trossard kísérletét Diaw eldőlve fogta.

1'

Kezdés!

Világoskék mezben a belgák, zöldben Szenegál! Elindult a meccs!

21:47

Íme a szenegáli kezdő

Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr és Sadio Mane alkotja a támadósort, ők hárman eddig nyolc kanadai pontot termeltek, és a szenegáli drukkerek abban bíznak, kitart a jó formájuk.

21:37

Irak ellen parádézott Szenegál

A 13. perctől emberelőnyben játszott Szenegál Irak ellen, és ezt maximálisan kihasználta, hiszen 5-0-ra győzött, és szüksége is volt a fölényes győzelemre, hogy a csoportharmadikok között jobb gólkülönbségével révbe érjen.

Irak ellen 28 kísérlete volt az afrikainak csapatnak, ebből 12 kaput talált, ez ugyanúgy vb-rekordja Szenegálnak, mint a 3,01-es xG-mutató és az 51 labdaérintés az ellenfél 16-osán belül.

21:34

Gyenge kezdés után hengerelt Belgium a harmadik meccsen

Az Irán elleni 0-0 és az Egyiptom elleni 1-1 után Belgium Új-Zéland ellen végre a benne rejlő potenciálnak megfelelően futballozott, és ennek egy 5-1-s siker lett a vége, ezzel Rudi Garcia csapata csoportelsőként ment tovább.

Legutóbb az USA-nak jött össze még 2010-ben, hogy nyeretlenül lehozott első két meccs után megnyerje a csoportját.

21:28

Ma is jönnek a gólok?

Szenegál három csoportmeccsén összesen 14 gól született, ennél több találat csak az afrikai csapattal azonos csoportba sorsolt Norvégia mérkőzésein esett (15).

De vajon milyen meccs következik most a topligás sztárokkal felálló Belgium ellen?!

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Bántóan simán verték a franciák Svédországot, Mbappé megelőzte Klosét az örök góllövőlistán

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter felmentette az NMHH elnökét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik