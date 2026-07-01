A 13. perctől emberelőnyben játszott Szenegál Irak ellen, és ezt maximálisan kihasználta, hiszen 5-0-ra győzött, és szüksége is volt a fölényes győzelemre, hogy a csoportharmadikok között jobb gólkülönbségével révbe érjen.

Irak ellen 28 kísérlete volt az afrikainak csapatnak, ebből 12 kaput talált, ez ugyanúgy vb-rekordja Szenegálnak, mint a 3,01-es xG-mutató és az 51 labdaérintés az ellenfél 16-osán belül.