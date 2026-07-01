2-0 Szenegálnak!
Niakhaté varázslatos labdát küldött a védők között beinduló Sarrnak, aki zseniálisan vette át mellel, majd izomból beverte Courtois-nak! 2-0!
Niakhaté varázslatos labdát küldött a védők között beinduló Sarrnak, aki zseniálisan vette át mellel, majd izomból beverte Courtois-nak! 2-0!
Mané tökéletesen csinálta meg a helyzetet, Diarra pedig 10-11 méterről sután találta el ballal.
Ndiaye ígéretes helyen jutott lövőhelyzetbe, de a labdája elbattyogott a jobb alsó mellett.
A belga válogatottsági rekorder a nagyon halovány De Ketelaerét váltja.
Többször próbálkozott (7-5), többször talált kaput (3-2) és az xG-mutatóban is magasan veri (1,90-0,17) az ellenfelet.
Szenegál 1-0-ra vezet Diarra góljával. A belgák eddig csalódást keltő játékot nyújtanak, csak az utolsó percekben kaptak lábra.
Egy szöglet után visszakerült a labda De Cuyperhez, aki a kapu bal oldala felé csavart, ám Diaw a levegőben úszva kitolta. Szép jelenet volt!
De Bruyne tette ki a labdát jobbra, Doku rácselezett a védőjére, majd be akarta adni a labdát, ami megpattant, és így lett veszélyes, ám Diaw elcsípte.
Mané és Diarra passzolta ki a belga védelmet a 16-osnál, végül Mané estében lőtt, de erőt nem tudott beleadni, így Courtois könnyedén hárított.
Hárman is beszaladtak, munkát adva ezzel a biztonságiaknak.
A 22 éves Habib Diarra a Sunderland játékosa, az angol csapat focistái ontják a gólokat a vébén. Klubjában az előző idényben 20 meccsen játszott, 15-ször kezdőként, és 2 gól, valamint 2 gólpassz került a neve mellé.
Ezzel a góllal vezet Szenegál – abszolút megérdemelten!
Diarra pofozta be a kapufáról kipattanó labdát!
Nem sokkal, olyan 10 méterről lőtt csak fölé a pengés belga. Bezzeg a másik oldalon Idrissa Gueye szép kapáslövése kaput talált, de Courtois most nem hozta a frászt honfitársaira.
Courtois a legrosszabb helyre ütött egy beadást, Sarr belekapott a labdába, ami a kapufát találta el, majd a földön csücsülve megpróbált ismételni, de csak az oldalhálót találta el. Ezt megúszta Belgium!
De Ketelaere kerülhetett volna lövőhelyzetbe azzal, hogy a jobb szélen felfutó Castagne megosztotta a védők figyelmét, ám De Ketelaere addig totojázott, míg szerelni tudták a 16-oson belül. Végül így is lövéssel fejezték be az akciót a belgák, Trossard kísérletét Diaw eldőlve fogta.
Ez a 19. vb-meccse a belga óriásnak. Már csak Manuel Neuer, Hugo Lloris és Fernando Muslera van előtte.
19 – Porteros con más presencias en la historia de la Copa del Mundo:
🇩🇪 Manuel Neuer: 23
🇫🇷 Hugo Lloris: 20
🇺🇾 Fernando Muslera: 19
🇧🇪 THIBAUT COURTOIS: 19 🆕
Olimpo. pic.twitter.com/UvZbIcllja
— OptaJose (@OptaJose) July 1, 2026
Világoskék mezben a belgák, zöldben Szenegál! Elindult a meccs!
Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr és Sadio Mane alkotja a támadósort, ők hárman eddig nyolc kanadai pontot termeltek, és a szenegáli drukkerek abban bíznak, kitart a jó formájuk.
Onze de départ pic.twitter.com/2ytopSL9Ho
— Football Senegal (@FootballSenegal) July 1, 2026
Vagyis Lukaku a padon kezd, és De Ketelaere lesz a center, mögötte/mellette Trossard, Doku és De Bruyne rohamoz majd.
A 13. perctől emberelőnyben játszott Szenegál Irak ellen, és ezt maximálisan kihasználta, hiszen 5-0-ra győzött, és szüksége is volt a fölényes győzelemre, hogy a csoportharmadikok között jobb gólkülönbségével révbe érjen.
Irak ellen 28 kísérlete volt az afrikainak csapatnak, ebből 12 kaput talált, ez ugyanúgy vb-rekordja Szenegálnak, mint a 3,01-es xG-mutató és az 51 labdaérintés az ellenfél 16-osán belül.
Az Irán elleni 0-0 és az Egyiptom elleni 1-1 után Belgium Új-Zéland ellen végre a benne rejlő potenciálnak megfelelően futballozott, és ennek egy 5-1-s siker lett a vége, ezzel Rudi Garcia csapata csoportelsőként ment tovább.
Legutóbb az USA-nak jött össze még 2010-ben, hogy nyeretlenül lehozott első két meccs után megnyerje a csoportját.
Szenegál három csoportmeccsén összesen 14 gól született, ennél több találat csak az afrikai csapattal azonos csoportba sorsolt Norvégia mérkőzésein esett (15).
De vajon milyen meccs következik most a topligás sztárokkal felálló Belgium ellen?!